Кабмін вирішив продовжити контракт з Коболевым — ЗМІ

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 20 березня, буде приймати рішення про продовження на рік контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболевым.

За даними джерел видання, відповідна домовленість між урядом і Наглядовою радою НАК була досягнута після переговорів 15 березня. В уряді можливість (про продовження договору) не виключають. У той же час відзначається, що поки немає кінцевих домовленостей між Кабміном і НАК з цього питання.

«Начебто є три пункти, за якими вони ще не прийшли до згоди — це заробітна плата, домовленості по анбандлингу і видобутку газу», — повідомило джерело. У «Нафтогазі» цю інформацію не коментують.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що новий контракт з головою правління «Нафтогазу», який підпишуть після проведення конкурсу, буде передбачати ринкову зарплату і чіткі вимоги до діяльності компанії.