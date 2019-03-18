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Під Харковом вандали облили червоною фарбою пам’ятник учасникам АТО

18.03.2019

У Куп’янську Харківської області невідомі червоною фарбою облили пам’ятник “Козацький хрест”, присвячений загиблим воїнам АТО.

Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

“18 березня надійшло повідомлення про те, що на пам’ятнику “Козацький хрест” виявлені сліди червоної фарби. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до журналу єдиного обліку.

Зараз всі обставини та особа, причетна до події, встановлюються”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, монумент був встановлений в сквері імені Шевченка у січні 2018 року.

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