Під Харковом вандали облили червоною фарбою пам’ятник учасникам АТО

У Куп’янську Харківської області невідомі червоною фарбою облили пам’ятник “Козацький хрест”, присвячений загиблим воїнам АТО.

Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

“18 березня надійшло повідомлення про те, що на пам’ятнику “Козацький хрест” виявлені сліди червоної фарби. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до журналу єдиного обліку.

Зараз всі обставини та особа, причетна до події, встановлюються”, – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, монумент був встановлений в сквері імені Шевченка у січні 2018 року.