У Чернігові жителі готуються до потопу

Мешканці будинків біля Стрижня готуються зустріти весняне водопілля.

Мешканці Чернігова в очікуванні весняних паводків ремонтують човни, укріплюють береги річки і фундаменти будинків.

У минулому році велика вода принесла їм чимало лиха, затопила будинки, городи та підвали, а людям довелося евакуюватися, коли дамба на річці Стрижень не витримала натиску води, потужного течії, і буквально за 20 хвилин затопила приватний сектор. Тоді стихія застала людей раптово, але в цьому році до нього готуються заздалегідь. Так, Федір Будьонний тачкою возить пісок на берег і робить насип, намагаючись зміцнити його, оскільки будинок чоловіка знаходиться в декількох метрах від води.

“Та ми тут плаваємо. Ось зараз будемо піднімати. Ось це в минулому році вода у нас, було затоплено … фундамент, і вода зайшла в будинок, тут повністю затопили сусідів”, – згадав він. Поряд з піщаним насипом жителі Чернігова створили штучний вал з допомогою мішків, наповнених каменем.

“Підіймаємо, возимо – зараз, на даний момент, будівельного сміття завезли, спеціально купили! Намагаємося щось робити, але від нас це не залежить абсолютно! Обсипати весь ділянку по периметру неможливо”, – розповів житель Чернігова Михайло Кирюхін. У минулому році люди ледве пережили підтоплення, тоді у воді на метр стояли десятки будинків. “Ще 5 сантиметрів і накрилося б все! Сидимо з сином, а що будемо робити з меблями вбудованої?! Не розібрали! Кажу – все! Будемо чекати!” – заявив Федір Будьонний.

Причина торішнього потопу – різке потепління, коли почав швидко танути сніг і підвищився рівень води в річках і піднялися ґрунтові води. Дамба не могла пропустити відразу таких обсягів, і все розлилося на господарства, пояснили фахівці. Також вони запевнили, що в цьому році такого не буде.

“Ми встановили на кожній дамбі свої рівні води. У нас є рекомендації, який рівень води повинен бути на певній осаді. Кожен день, по два-три рази в день ми це все перевіряємо. Є люди, які їздять, дивляться рівні води, щоб не трапилося такої біди, як в минулому році”, – розповів Руслан Волок, начальник комунального підприємства “АТП 2528”. У свою чергу, чернігівці сподіваються, що влада провели чистку стоків води.

“Ну, сподіваємося, що все-таки чистку якусь зробили, що не буде пробок. Ось там далі, сток, може бути, краще буде. Там зарості такі були, може, за рахунок цього вода не сходила”, – припустила Ірина Зенич. При цьому влада запевняють, що кущі і дерева були вирубані, гілки прибрані, а русло Стрижня – розчищено.

“Проведення відповідних робіт дозволить уникнути підтоплення прилеглих до річки територій. Вся ця робота проводиться, у комунальників відповідна інформація є, виконують її – регулювання стоків згідно встановлених нами режимів”, – запевнив Андрій Скумін, заступник начальника Деснянського басейнового управління водних ресурсів. Зараз рівень води у Стрижні – курці по коліна, але незабаром ситуація може змінитися. Пік паводку в місті очікується в кінці квітня.