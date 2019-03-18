В Уганді люди отруїлися гуманітаркою ООН: є загиблі

У Червоному Хресті Уганди також підтвердили смертність.

В Уганді більше ста людей отруїлися після вживання зернових культур, поширюваних Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

“2 людини померли станом на даний час, 160 осіб перебувають у лікарнях після вживання їжі, поширеною по програмі ООН”, – йдеться в повідомленні.

У Червоному Хресті Уганди також підтвердили смертність і порадили матерям, які вживали цю їжу негайно припинити грудне вигодовування своїх дітей.

Зразки зернових надійшли в державні лабораторії для аналізу.