Супутник ESA сфотографував «сині» пилові вихори на поверхні Марса: у NASA неабиякий переполох

Космічним агентством була опублікована фотографія Марса з дивними візерунками.

Фахівці назвали їх пиловими дияволами, передає Акценти. Фотографія з синім візерунком, який називають Terra Sabaea. Кольори на зображенні не відповідають реальному стану речей, тому що вони складені з декількох колірних фільтрів. У реальності вони повинні бути бурого кольору. Фахівці назвали це «синіми дияволами».

На вершині хребтів ми можемо бачити пилові вихори. Фото зробив апарат, який вже два роки знаходиться на орбіті червоної планети. Він вивчає малі газові складові Марса.

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Технології

Нагадаємо, що не так давно європейці показали перші будиночки для Місяця.

Якщо в найближчі роки стане можливо колонізація місяця, то це стане великим проривом в історії людства і найбільшим досягненням людства і науки.

До речі, Місяць вчені колонізувати мають намір раніше, ніж Марс.

Студенти-архітектори, які працюють разом з Європейським космічним агентством (ESA, створили цікаву концепцію для життя на Місяці. Проект місячної бази і перші будиночки для супутника показали в європейському місті Кельн, Німеччина. Один з розробників повідомив про те, що в центрі проблеми колонізації Місяця знаходиться використання доступних на місці ресурсів і матеріально-структурних рішень. Вчені зосереджені на застосуванні необробленої місячного грунту в будівництві.

Місячна база являє собою якісь космічні юрти. Один з основних моментів концепції – підтримання життя в екстремальних умовах, при низьких і високих температурах, а також при радіаційному впливі.

Розробники запропонували відправити на Земний супутник в невеликий кратер в південній полярності невеликі надувні модулі. До кожного з них будуть прикріплені системи життєзабезпечення космонавтів. Один з цих модулів розміститься на дні кратера, він буде частково засипаний місячної грунтом. Це захистить колонізаторів від температури, метеоритів і радіації. Такі моделі необхідно укласти поверх попередніх. Їх потрібно опечатати і теж засипати місячної грунтом.

Нагадаємо, що астрономи знайшли на Марсі предмет невідомого походження.

Раніше Hyser повідомив, що вчені розповіли, якого насправді кольору Місяць.

Також Hyser писав, що місія NASA на Марсі близька до провалу.