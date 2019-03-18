В Samsung Galaxy S10 виявлений черговий дефект: витратить всі гроші власника

Висока вартість не вберегла флагман Samsung від проблеми з непрацюючою функцією захисту від випадкових дотиків.

Смартфон Galaxy S10 знову поламався. Про це пише «cnews».

Гаджети цілком можуть «жити» своїм життям, перебуваючи в кишені або в сумці – вони можуть здійснювати дзвінки, використовуючи передплачені хвилини або витрачаючи гроші з рахунку, а також запускати програми. У їх число входить і браузер – смартфони можуть запустити його, що може призвести до витрати трафіку, в тому числі і при знаходженні в міжнародному роумінгу.

Власник смартфона навіть не буде знати про це. У ряді випадків Samsung Galaxy S10 також може автоматично активувати ліхтарик і тим самим викликати підвищений витрата енергії акумулятора і спровокувати перегрів пристрою.

Це наслідок некоректній роботі функції захисту від випадкових дотиків. Вона потрібна якраз для запобігання випадкових спрацьовувань сенсорного дисплея, поки телефон знаходиться в режимі очікування.

Samsung поки не відреагувала на відгуки користувачів, незадоволених надмірною самостійністю своїх недешевих гаджетів. Ціна такого смартфона в Росії досягає 120 тис. руб. Поки компанія чекає народні умільці вже змогли розібратися як «лікувати» свій смартфон.

Вони рекомендують відключити функцію Always On Display, необхідну для виводу на екран базової інформації (дати, часу і повідомлень), коли сам дисплей вимкнено. Також потрібно виключити можливість включення дисплея по подвійного торкання.

В результаті у власника флагманського смартфона залишиться можливість активації екрану за допомогою відповідної кнопки, як це реалізовано на всіх інших мобільниках, в тому числі і на самих дешевих. Після включення йому потрібно буде розблокувати гаджет або за допомогою розпізнавання осіб, або за рахунок ультразвукового сканера відбитків пальців на екрані.

Розблокування особі Galaxy S10 не працює належним чином, так як її можна обійти навіть за допомогою самої звичайної фотографії власника, виведеної на екран іншого смартфона. Якщо ж на дисплеї в районі сканера з’явиться «павутинка» з глибоких подряпин або, того гірше, тріщина або скол, то розблокувати пристрій по відбитку пальця стане практично неможливо.

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Технології

Також корпорація Samsung подала заявку на товарний знак у Великобританії. Це дозволяє припустити, що гігант електронної промисловості планує в перспективі роботу з цифровими активами

Нагадаємо, що інсайдери повідомляють, що компанія Samsung зареєструвала в США і Європі торговельну марку Star 10. Раніше у компанії існувала лінійка смартфонів під назвою Star, і можна було б подумати, що Star 10 – це позначення нової моделі.

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