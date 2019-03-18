Кардіологи назвали препарати від тиску, які несуть смертельну небезпеку для серця

Кардіологи з Європейського співтовариства опублікували результати дослідження препаратів для зниження артеріального тиску.

У ході дослідження вдалося встановити, що деякі відомі препарати, які люди приймають для зниження тиску, можуть спровокувати зупинку серця. Про це пише «replyua».

В групі найбільш небезпечних ліків виявилися препарати, до складу яких входить ніфедипін, а ось самими безпечними ліками від тиску фахівці визнали препарати, що містять дигідропіридин та амлодипін.

Вчені розповіли, що до початку дослідження всі препарати вважалися абсолютно безпечними для здоров’я пацієнтів. При цьому більшість цих препаратів медики завжди виписували хворим, але не віддавали перевагу будь-якій групі.

За словами вчених з медичного центру Амстердама, при складанні рецепти на препарати від тиску лікарі завжди виходять з власних уподобань, проте результати нового дослідження показують, що не всі ліки можуть бути безпечними.

Існує декілька простих способів перевірити стан свого здоров’я, не володіючи спеціальними навичками і в домашніх умовах.

Тест «дотик шкарпеток» дозволить визначити, наскільки у вас здорові хребет і серце. Потрібно сісти на рівну тверду поверхню, витягнути ноги перед собою. У разі, якщо цього зробити не виходить, то це говорить про недостатню гнучкість спини і потрібно подбати про серце.

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