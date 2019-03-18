Марченко розкритикувала мовний закон: «Утопія і маячня»

Оксана Марченко виступила проти українізації і мовного закону.

Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Instagram. Про це пише «obozrevatel».

Українська телеведуча, дружина скандального політика Віктора Медведчука проілюструвала свій пост фотографією, на якій оголена дівчина у віночку прикривається табличкою «Подайте на Україну».

«Кроскультурна комунікація тримається лише на шести мовами — англійською, іспанською, французькою, італійською, російською та німецькою… «Патріоти», про жах! Я не бачу там українського! Що ж відбувається!? А відбувається наступне: під прикриттям «захисту мови» нинішні влади, активно проштовхують новий мовний закон, хочуть відрізати українців від світу і перетворити в «німе» плем’я третього сорту», — написала вона.

Також вона висловила думку, що це робиться, тому що майбутнім прибиральникам, доглядальницям, збирачів полуниці і просто жебраком не потрібно багато знати.

«Вони повертають Україну в «кріпосний лад, де темним, забитим українцям нема чого мислити? Звичайно, для миття туалетів інтелект не потрібен», — сказала телеведуча.

«Припустити, що українці масово вивчать один з іноземних мов і будуть користуватися ним як носії — утопія, маячня!», — додала Марченко.

Телеведуча Марченко почала свою кар’єру в журналістиці ще в далекому 1992 році. вона потрапила на телеканал УТ—1, потім вперше вийшла заміж, народила сина, пішла з телебачення і знову повернулася, впевнена в собі і переповнена амбіціями.

Релігія відіграє важливу роль у житті телеведучої, саме тому вона не замислюючись прийняла рішення обвінчатися зі своїм чоловіком Віктором Медведчуком і є хрещеною мамою дитини Слави Фролової.

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Телеведуча стверджує, що якщо б мала більше вільного часу, то обов’язково зайнялася кінним спортом. Подорожі за кордон Оксана з чоловіком називає поїздками «за магнітиками», оскільки у подружжя будинку їх ціла колекція, з різних країн світу.

Хрещений батько доньки Оксани – Володимир Путін. Пара рідко коментує цей факт, посилаючись на те, що це особиста тема. Після того, як Оксані Марченко прийшов запит на участь у проекті «Танці з зірками» на телеканалі «1+1», шанувальники творчості провідною в Instagram запустили флеш-моб на її підтримку під двомовним хештегом #ОксанаТанцуй#ОксанаТанцюй.

Нагадаємо, що шанувальники співачки прийшли в захват від фото Астаф’євої в купальнику.

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