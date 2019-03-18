Вчені перевірили ДНК Джека-Різника: особистість встановлена

Джек Різник – вбивця, який діяв в Лондоні в 1880-х роках, міг бути місцевим жителем Аароном Космінськи.

Вчені вивчили аналіз ДНК з хустки, який містив як кров вбивці, так і кров однієї з жертв, Кетрін Эддоус. Про це повідомляє «Кореспондент«.

«Ми вперше описуємо систематичний молекулярний аналіз єдиного збереженого фізичної докази, пов’язаного з вбивствами Джека Різника», — сказали автори дослідження.

У 2014 році вже повідомлялося, що Джеком-Різником був перукар Аарон Космінськи, виходець з Польщі.

Тоді доктор Ярі Лухелайнен також стверджував, що зміг отримати необхідний матеріал ДНК у нащадків Кетрін Эддоус, однією з жертв Різника, і порівняти їх з даними генетичного аналізу органічних плям на шалі, виявленої на місці вбивства Эддоус.

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На несподіване відкриття єгиптолога Едварда Бляйберга наштовхнула дивна загадка — відбиті носи у безлічі древніх статуй. Він дотримується такої думки, що розкрадачі гробниць розбивали їх спеціально.

Єгиптяни вірили, що статуї — це свого роду посудини для душі людини, яку вони представляли. І пошкодження частин тіла статуї позбавляло її сили.

Так, після ушкодження носа фігура не могла дихати. Таким чином злочинці захищали себе від того, що духи обкрадених мерців прийдуть за ними.

На ній представлено безліч давньоєгипетських експонатів, і відвідувачі часто запитували, чому у статуй відбиті носи. Вчений тривалий час вважав, що вся справа в давнину – йому здавалося очевидним, що згодом на них з’являються якісь дефекти.

Однак, зайнявшись вивченням більш ретельно, він зауважив, що носи відсутні і у героїв сцен, зображені на барельєфах. Якщо у статуї ніс може відколотися через випадковості, то помітно, що на плитах вони були навмисно розбиті.

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