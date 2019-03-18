Супрун пояснила, чому не потрібно збивати температуру дитині після вакцинації

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міфи про реакції після щеплень. Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook.

«Батьки часто помилково вважають їх небезпечними для здоров’я дитини, і навіть самостійно відмовляються від вакцинації. У більшості випадків такі реакції проходять самостійно і не несуть жодної шкоди для здоров’я дитини», — розповіла вона.

Так, за словами чиновниці, такі поствакцинальні реакції, як підвищення температури, набрякання, почервоніння в місці уколу тривають один або два дні і це «очікувана реакція на вакцину».

Супрун пояснила, що почервоніння — це не алергічна реакція, тому не треба давати дитині противоалергенні кошти.

«Ви даєте дитині зайві ліки, користі від яких немає, зате можливі побічні дії», — написала вона.

Також не потрібно збивати температуру, яка з’являється після щеплення.

«Самі ліки частіше бувають причиною виникнення алергічної реакції. У той же час батьки частіше схильні розцінювати цю реакцію як алергію саме на вакцину, а не на додаткові препарати», — уточнила Супрун.

Мазі, йодовые сітки, прикладання капустяних листків не допомагають прибрати почервоніння та набрякання, а, навпаки, можуть призвести до перегріву і більшому припливу крові до місця уколу.

«Ніяких маніпуляцій з місцем уколу проводити не можна. Ущільнення пройде само собою, якщо не втручатися», — попередила в. о. міністра.

Те, що після щеплення гуляти з дитиною на вулиці небажано, також міф. Насправді, за словами Супрун, це ніяк не може зашкодити дитині.

Вона також уточнила, в яких випадках після щеплення необхідно звернутися до лікаря: