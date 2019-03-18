Журналіст: Підозрюваного у вбивстві «Сармата» вирішили сховати у СІЗО СБУ, щоб не нашкодив рейтингом Порошенко

Головного підозрюваного в організації вбивства активіста Віталія Олешко («Сармата») Михайла Сигиду вирішили сховати у СІЗО СБУ, щоб він не нашкодив рейтингу президента Петра Порошенка. Про це написала у Facebook журналіст-розслідувач Наталія Седлецька.

«Впливові покровителі вже кілька разів намагалися витягнути його з СІЗО – тому що він може дати свідчення Олександра Пономарьова (нардеп «Волі Народу») і Сергія Валентирова (нардеп БПП). Саме на них вказують близькі друзі Сармату як найбільш імовірних замовників вбивства, з якими він конфліктував в регіоні», – стверджує Седлецька.

За словами журналістки, «якщо в найбільш вирішальні дні до виборів підозрюваний дасть свідчення на депутата БПП за замовленням гучного вбивства — такий черговий скандал за участю соратників Порошенко може в черговий раз підкосити його президентський рейтинг».

«Якщо його переведуть — всі слідчі дії за участю підозрюваного будуть проходити під контролем і виключно з дозволу СБУ. Очевидно, щоб він не сказав зайвого — в самий незручний і вирішальний для Порошенка момент», – резюмує вона.