У понеділок, 18 березня, в окупованих російськими терористами містах пройшли збіговиська ватних дебілів, яких зобов’язали створювати масовку на майбутнє масштабне мітингу, присвяченому виборам президента України.

В день проведення народного голосування у підконтрольних містах Києву, в окуповану шахтарську столицю збираються звезти як мінімум кілька тисяч чоловік.

А щоб все пройшло за планом терористів, контролювати натовп будуть не тільки кадрові бойовики ЗС РФ, але і місцеві «дружинники». Добровольців, яким пообіцяли заплатити по 500 рублів за організацію масовки і досягнення потрібного окупантам поведінки, зібрали на зустрічах «влади» з волонтерами. Не обтяжених інтелектом жителів міст інструктували, як потрібно розташовуватися в натовпі, щоб у потрібний момент починати викрикувати гасла, які підхопили б звезені в центр Донецька бюджетники.

Крім того, колаборантів навчали працювати з «провокаторами», які захочуть не відбувати повинність і вирішать втекти з натовпу, щоб пройтися по Донецьку. Таких людей, а також обурюються, дозволили бити і здавати «поліцаям».

Як відомо, на мітингу терористи збираються звинувачувати Петра Порошенка в загибелі мирних жителів Донбасу, а для більшого ефекту путінські найманці можуть влаштувати вибухи в натовпі людей. Теракт можуть використовувати як привід для повномасштабного російського вторгнення на територію України.