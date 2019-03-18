Воював у Чечні: що відомо про затриманого стрілкою з Утрехта

Поліція затримала підозрюваного у стрілянині в трамваї нідерландського міста Утрехта. Ним виявився 37-річний Гекмен Таниш.

Факт затримання підтвердив на прес-конференції в понеділок представник нідерландської поліції, передає телерадіокомпанія RTL. Мотиви дій Таныша поки неясні.

Затримання було проведено під час спецоперації в одному з будинків, штурм якого провело антитерористичний підрозділ поліції Нідерландів.

Як писали раніше 18 березня чоловік відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення.

Особистість Таныша, який підозрюється у стрільбі, була встановлена, завдяки камерам відеоспостереження. Турецька газета Hurriyet повідомила, що Таниш раніше брав участь у бойових діях в Чеченській Республіці РФ. Крім того, його заарештовували декілька років тому за причетність до терористичної угруповання «Ісламська держава».