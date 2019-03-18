У Сумах водій маршрутки під “кайфом” возив пасажирів

Під час спілкування з правоохоронцями 35-річний водій ледь тримався на ногах і навіть втрачав свідомість.

У Сумах патрульні поліцейські затримали водія маршрутки з ознаками сп’яніння, який перевозив пасажирів; у нього вилучили ймовірно наркотичну речовину та пристрій для її вживання.

Як повідомили в патрульній поліції Сум, 16 березня близько 13.30 до екіпажу патрульних звернулася жінка, яка повідомила, що стала свідком того, як на кінцевій зупинці маршрутних транспортних засобів на вул. Ковпака водій у своїй маршрутці вживав наркотики. Згідно з повідомленням, патрульні оперативно передали цю інформацію всім екіпажам. Через деякий час схожий за прикметами автомобіль патрульні зупинили на вул. В’ячеслава Чорновола. За кермом був 35-річний водій, а в салоні перебували близько 10 пасажирів. Під час спілкування правоохоронці помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння і запропонували йому пройти огляд у медичному закладі. Почувши ці слова, водій на кілька секунд навіть втратив свідомість, проте повідомив, що медичної допомоги не потребує.

“Під час проведення поверхневої перевірки ми виявили у нього паперовий згорток з подрібненою рослинною речовиною, схожою на коноплі та пристрій для її вживання. До того ж, за сидінням водія стояло ще один пристрій з нашаруванням виявленого у нього речовини”, – зазначив інспектор 4-ї роти УПП в Сумській області Філіп Ворона.

Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського відділення поліції. Слідчий вилучив зазначене речовина і предмети для направлення на експертизу. Самого ж водія доставили в медичний заклад, де він пройшов медичний огляд на стан наркотичного сп’яніння. Зараз патрульна поліція очікує медичний висновок, за результатами якого буде прийнято рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) Купап.

За фактом виявлення у нього ймовірно наркотичної речовини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Тривають слідчі дії.