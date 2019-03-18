У найближчому колі Путін усвідомлює помилковість окупації Криму, — Джемілєв

Президент Російської Федерації Володимир Путін у своєму близькому колі вже шкодує, що наказав окупувати Крим.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив народний депутат України, уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, посилаючись на свої джерела.

Він зазначив: «Тепер для Путіна просто немає виходу. У нас зараз, до речі кажучи, різні служби цікавляться нашою думкою: як ви думаєте, Путін міг би піти з Криму, не втративши обличчя? Немає такого шляху просто немає. А Путіну визнати, що він зробив помилку? Він, до речі, у своєму колі про це і говорить. Це у нас точні відомості. Говорить так, я вам точно скажу. Це перевірені джерела. Він каже: «Ми з Кримом зробили помилку, але цього ми визнавати не будемо». Ось така концепція».

«Тут може бути лише посилення тиску. Але для Путіна піти з Криму — це просто політичне харакірі. Він вже це зробив стільки собі реноме. Він як збирач руських земель. А тут сказати «я помилявся»? «Помилявся» можуть сказати тільки мужні люди. Є така чеченська пісня: «помиляються всі, але тільки справжній чоловік може сказати: я був неправий». Але в Кремлі таких чоловіків немає. Я в цьому впевнений «, — розповів Джемілєв.