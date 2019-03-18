“З глузду з’єднання їхав чи що?“: Путін у Криму розповів про відсутність сварки між українським і російськими народами

Російський і український народ ніколи не сварилися. Конфлікт у Росії тільки з українською владою. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, відвідуючи тимчасово окупований Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав пропагандист кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Упевнений, 100 відсотків, українці не відчувають у Росії якусь ущемлення, ні в чому, абсолютно. І в тому числі і в Криму, впевнений. Російський і український народи ніколи не сварилися. І зараз вони, на моє найглибше переконання, у сварці не знаходяться», — сказав Путін

На думку глави країни-агресора, у нього просто непорозуміння з «сьогоднішнім керівництвом України».

«У нас нерозуміння тільки з нинішнім керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу і домогтися якогось позитивного розвитку наших відносин. Те, що вони творять, іноді просто викликає здивування і подив, так і хочеться запитати по-українськи «З глузду з’єднання їхав чи що?» Тому, як тільки здоровий глузд переможе, ми на рівні керівництва теж будемо вибудовувати відносини», — додав він.