Підбурював військових Криму: в Україні винесли вирок представнику Путіна

Уповноважений представник президента Росії в так званому Кримському федеральному окрузі Олег Белавенцев заочно засуджений українським судом до 13 років позбавлення волі.

Про це на сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Як уточнив він, вирок винесений Святошинським районним судом міста Києва 18 березня.

Белавенцев визнаний винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурювання до державної зради та ведення агресивної війни проти України.

Луценко додав, що слідство встановило: Белавенцев в період лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, діяв за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ.

«Він організовував вчинення військовослужбовцями Росії у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміни її меж території і державного кордону, на порушення порядку, встановленого Конституцією шляхом ведення агресивної війни для організації окупації і подальшої анексії території півострова», — сказано в повідомленні.

Дії Белавенцева призвели до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України. Крім того, він підбурював українських військовослужбовців до вчинення державної зради.

«Військові прокурори з честю підтримували звинувачення на захист суверенної України: Руслан Кравченко, вийшов з Криму після окупації, кримський татарин Айдин Худиев і киянин Ігор Німченко», — підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, Печерський районний суд дозволив оголосити в розшук і затримати Олега Белавенцева ще в 2016 році.