Німеччина посилила перевірки на кордоні з Нідерландами

Федеральна поліція перебуває в тісному контакті з владою Нідерландів.

Німецька поліція повідомила про посилення спостереження за кордоном з Нідерландами і про розшук бойовика, який влаштував стрілянину в Утрехті.

Генріх Онштейн, прес-секретар федеральної поліції в прикордонному штаті Північний Рейн-Вестфалія, в районі кордону були розміщені додаткові сили поліції, щоб спостерігати не тільки за основними магістралями, але і малими переходами і залізничними шляхами.

За його словами, федеральна поліція перебуває в тісному контакті з владою Нідерландів і має опис підозрюваного.

Нагадаємо, кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в центрі нідерландського міста Утрехта в понеділок вранці.

За словами очевидців, чоловік дістав зброю в трамваї і розстріляв кілька людей. Поліція розслідує причину. Досі незрозуміло, скільки людей постраждало.

В Утрехті у зв’язку зі стріляниною підвищили до максимального рівень терористичної загрози.