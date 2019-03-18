«Теж не хоче виходити»: французький міністр назвала свого кота Brexit

Французький міністр у справах Європи Наталі Луазо заявила, що назвала свого кота Brexit.

За її словами,чотирилапий «нерішучий і не хоче виходити», коли вона відкриває йому двері.

«Він будить мене щоранку, нестерпно і голосно нявкає, тому що хоче вийти. Коли я відкриваю двері, він, нерішучий, залишається всередині. А потім, коли я його виганяю, кидає на мене злі погляди», — пояснила Луазо.

Нагадаємо, що Наталі Луазо відповідає за підготовку Франції до Brexit. На своєму посту вона стежила за переговорами між Лондоном і Брюсселем, які тривали два роки.