Нещодавно в окупованому рф Донецьку прикопали знайомого ватана, який ваиваль проти американців і інопланетян в степах Донбасу. Як людина коллаборант був лайном, здох теж як лайно. Начебто нічого нового, але валянок був танкістом дыныры з так званого батальйону «Дизель». Ща коротко опишу життєвий шлях дынырийца.

Ваня до війни був непоганим хлопцем: закінчив школу з хорошими оцінками, відслужив в Десні і отримав спеціальність водій-механік танка, одружився, влаштувався працювати на шахту, де платили постійно і

вчасно.

Далі Приазов’я Ваня в житті не їздив, Київ тим більше. Заробляв на шахті чол близько 800 $ в місяць, бухав після зарплати з шахтарями, але на життя вистачало, так сказати.

Коли почався Майдан, Ваня в числі перших зголосився добровольцем на прохання керівництва шахти, яке просили допомоги, мовляв допоможіть «майданутых» ганяти по Донецьку, бо вішати будуть російськомовних. І Ваня був завжди на чеку, бо все Українське для нього означало, що це

біндера-підвішувач перед ним. Брешу, не всі — крім гривень, звичайно.

Після втечі януковича у Вані був шок і жах, внутрішній голос підказував йому, що скоро в Донецьку будуть пожирачі російськомовних і каратисти-гвалтівники з тернопільським акцентом. Ваня дуже боявся, що його полюбому або повісить за російську мову, або обесчестит страшний гей Андрій зі Львова, але…

Але потім у Донецьк почали звозити росбыдло, яке типу захоплювало держустанови і робило картинку для російських змі. І Іванко зрозумів — єдиний шанс зберегти свою честь від посягань з ґвалтівників

Івано-Франківська — це приєднатися до тих, хто спалювали прапор Шахтаря і не могли в Донецьку на площі леніна знайти площу леніна. І зробив чоловік вибір у 2014 році — почимчикував на так звані барикади, брав участь у захопленнях держустанов в ім’я рф і все таке.

Ну а потім пішов набір в обполчение в Донецьку. Ваня пішов у захоплене бидлом будівлю ОДА в Донецьку і записався. У броневойска записався шахтар, бо сказав, що він водій-танкіст.

Росіяни куратори були дуже раді Вані і попросили пошукати по Донецьку та області ще танкістів. Зрадник не підвів — знайшов м’яса на роту танків: молодих хлопців та колишніх військових. Кураторів не збентежили пенсіонери, люди передпенсійного віку і пацани, які пройшли службу в

всУ, головне кількість була для них.

Ну а після укомплектування танкістами, повезли Ваню і майбутніх дынырийцев в рф на полігони, щоб вони вчилися вбивати. Це був кінець квітня 2014 року. Нагадаю, перший бій в ДАПе був 26 травня 2014 року, а танкістів на території рф вчили в квітні. Від така храшданская війна в Україні без прикрас і брехні ріс змі.

Але то таке, то я русофобствую. Після навчання на танкових полігонах в рф, був створений танковий батальйон на території рф. В підтримку батальйону уряд рф виділив легку бронетехніку і гаубиці. Стоп, брешу, російською це повинно звучати приблизно так: шахтарі взяли лопати в руки і накопали в шахтах собі всякої всячини.

Після військової підготовки на території рф до «громадянської війни» в Україні Ваню і компанію эшелоннами потайливі привезли в Мамаєв Курган. Звідти в Україну вже поїхали навчені російськими інструкторами і на російських танках кілька рот техніки + легка броня виробництва рф.

Танкістам дали кураторів росіян, командирів танків з паспортами рф, залили повні баки пального та відправили вбивати. Перекидання техніки відбувалася вночі, це російська кмітливість називається, якщо хто не в курсі.

Танки з рф з росіянами після цього прорвали кордон в районі Амросиевки і звідти приїхали в Донецьк, а там вже було оголошено, мовляв накопали в шахтах танків, тепер у нас батальйон «Дизель». Ваня був у числі перших 10 екіпажів танків, які приїхали з території рф в Донецьк, іншу техніку шахти «народили» пізніше.

Далі вже історія: Донецьк був зачищений від всУ і цивілізації, почалися бої за Шахтарськ, Торез, Савур-Могилу. Російські танки танкового батальйону дыныры «Дизель» з росіянами на борту брали участь у всіх перерахованих вище битвах. Частина так званого батальйону пішла на Іловайськ, щоб з’єднатися з бронегруппами кадрових військових рф. Жодного танка у батальйону «Дизель» не було, всі були з рф.

Ваня брав участь в боях і не стояв осторонь. Бойове хрещення його сталося під Многопольем: після артилерійського удару росіян градами і гаубицями роту Вані послали зачистити периметр від вижили з механізованої бригади ЗСУ. Правда, як такий зачищення не вийшло — російські артилеристи фактично випалили землю і роздовбали всю техніку, майже нічого не вціліло, все, що можна було зібрати на запчастини, вмістилося на 1 вантажівка.

Це був перший бій дынырийца Вані і перша «перемога» над зсу. Після цього його послали на гарячий ділянка під ДАП. Майстерність водіння не один раз врятував екіпаж Вані від загибелі, росіяни куратори були дуже задоволені ним. Також коллаборант освоїв спеціальність навідника танка на прохання командирів.

Але везіння має властивість закінчуватися: в одному з боїв під ДАПом танк Вані підбили, самого його поранило, а росіянина, командира танка, вбив розірваний снаряд. Після цього контуженого і дуже злого Ваню відправили в госпіталь, він з місяць бубнел під ніс, що помститься Украм за все.

На початку січня коллаборант повернувся в батальйон «Дизель», де попросився на посаду навідника танка, щоб мстити. І Ваня мстився: не жалів нікого, він просто хотів вбити побільше Укрів в будь-якому бою.

Побачивши завзяття Вані, куратори з рф перекинули його екіпаж під Вуглегірськ.

Під час боїв за Вуглегірськ коллаборант знищував все і всіх на своєму шляху: стріляв по житлу мирних жителів, якщо йому хоч трохи здалося, що там була кулеметна точка. Ну а якщо лупив у мирняк,

то його завжди заспокоювали російські командири, мовляв не боїсь, на Укрів спишемо.

Після Вуглегірська Ваня поїхав вбивати під Дебальцеве, де воював плече до плеча з бурятами. Під час цих боїв його рота втратила три танки разом з екіпажами. Після цього коллаборант зрозумів, що картинка рф й реальність — це дві великі різниці, тому змінив тактику. Точніше йому підказали командири з числа кадрових військових рф.

Нова тактика була в кращих традиціях російської доблесті: танк ховався між житлових будинків і обстрілював Укрів, бо тоді «тупі хохли» не давали відповідь, адже в підвалах будинків могли бути мирні жителі. Так Ваня і «воював» — сховався в приватному секторі між будинків, відстрілявся за Хунті, змінив позицію.

Росія не шкодувала снарядів для танків, тому екіпаж Вані знищував все на своєму шляху: танк бив по верхніх поверхах житлових будинків, знищив госпіталь Нацгвардії України і пох*р, що там крім поранених військових і цивільних + лікарів нікого не було. Правда, після розстрілу госпіталю,

Ваня особисто бачив, як вбитих ним всУ шників бігом переодягали в громадянку для картинки ріс змі. Але це Ваню не парило, війна не любить сентиментів: вбитих ним цивільних роспропаганда списала на звірства Хунти і коллаборант був з цим методом ведення війни згоден.

Коллаборант дуже полюбляв знущатися над полоненими, після контузії в нього проявилися садистські замашки. Вані подобалося збирати оглушенных полонених у купу і, під загрозою розстрілу з кулемета, змушувати тягнути його танк на троссе. Також, одним з улюблених розваг зрадника було

побиття бляхою ременя полонених по голому тілу, Ваня цим дуже пишався, казав шо так він ставить особисті підписи на Украх.

Після того, як одного разу коллаборант дивом вижив [в танку заклинило знаряддя] і закінчення масштабних боїв, Ваня вирішив не випробовувати долю більше — пішов молоде м’ясо дыныры вчити вбивати. Цим він займався два роки в якості інструктора, а потім пішов на громадянку.

Ну а на громадянці Ваня тупо спився і здох — після чергової п’янки у нього стався інфаркт. На похорон не прийшов жоден із його колишніх товаришів по службі і жоден з тих, кого він навчав танковому справі.

Мораль проста: колаборанти не пошкодують нікого, пам’ятайте про це. І так — Ваня, передавай привіт кобзону в пеклі. Спасибі, що ти здох.

Фашик Донецький