«Кашу з Путіним варити не збираюся»: Порошенко розповів, як поверне Крим

У разі перемоги на виборах першим пріоритетом президента України Петра Порошенка буде питання деокупації і повернення Криму.

Про це заявив глава держави в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». Він підкреслив, що буде негайна активізація для звільнення Криму законним шляхом.

«Кашу з Путіним варити і їсти не збираюся, на риболовлю бігати теж», — відповів Порошенко на зауваження глави РФ про те, що з нинішньої українською владою не можна домовитися і «каші не звариш».

Президент України назвав три пункти, завдяки яким має наміру повертати український півострів:

1. Розширення санкцій проти РФ.

2. Азовський пакет санкцій щодо негайної деокупації Керченської протоки і відновлення судноплавства в Азовському морі.

3. Координація зусиль щодо судових процесів, в тому числі в міжнародному суді ООН проти РФ у зв’язку з порушенням низки конвенцій ООН.

«Координація цієї роботи на рівні української влади і держави зроблена і сьогодні буде розширена робота з імплементації низки позовів, які вже подані. Я оптимістично дивлюся: Росія змушена буде приймати позицію міжнародного співтовариства, тому що плата за невиконання рішень буде зростати. Впевнений, що це призведе до звільнення Криму політико-демократичним шляхом», — підкреслив він