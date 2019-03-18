Дружина російського солдата Ткаленко опублікувала документи, що підтверджують його участь у захопленні Криму, — InformNapalm

Незважаючи на заборони, інформацію військового характеру публікують не тільки військові, але і їх родичі.

Волонтери InformNapalm опублікували дані про військовослужбовця 76-го ремонтно-відновлювального батальйону (в/ч 23286, ППД: Слов’янськ-на-Кубані, входить до складу 99-ї бригади МТО, в/ч 72153, ППД бригади: Майкоп), який брав участь у визволенні Криму, передає Цензор.НЕМАЄ. А допомогла в розслідуванні його дружина, яка виклала в мережу інформацію про чоловіка.

Як з’ясували волонтери, Ткаленко Дмитро Віталійович народився 14 вересня 1994 року в Кримську (Кримський район Краснодарського краю РФ). Там же навчався з 2001 по 2010 рік у школі №20, з 2010 по 2013 рік — у професійному ліцеї № 70.









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Перші армійські фото виклав у свій альбом в соцмережі «Однокласники» в липні 2013 року. А навесні 2014 року в альбомі Ткаленко з’явилися знімки, зроблені в Криму.











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Дружина Дмитра, Олеся Ткаленко (Хорошева), в лютому 2017 року в своєму профілі «ВКонтакте» опублікувала фото медалі «За повернення Криму» та нагородної посвідчення до неї. Згодом ці знімки Олеся з альбому видалила.





У нагородному посвідченні вказано номер військової частини, де служив (судячи з петлицам на формі, зв’язківцем) рядовий Дмитро Ткаленко, — в/ч 72153. Це 99-я бригада матеріально-технічного забезпечення. Посвідчення до медалі підписав полковник Єгоров Ігор Анатолійович, який в 2014 році командував 99-й ОБр МТО.

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Особистість і частина підтверджують публікації в профілі самого Ткаленка і його друзів.





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ще одна важлива фотографія була виявлена в альбомі Дмитра Ткаленко: на ній він знятий з батьком, обидва — у військовій формі і зі зброєю. Підпис під знімком: «Я з батьком в Криму».

Віталій Ткаленко, батько Дмитра, теж брав участь у визволенні Криму в складі 18-ї ОМСБр. Він фігурує в розслідуванні «Список-1097: як 18-я ОМСБр ЗС Росії окупувала Крим».

Нагадаємо, на початку березня президент Росії Ст. Путін підписав прийняті Держдумою зміни до закону «Про статус військовослужбовців». Відтепер російським солдатам заборонено повідомляти ЗМІ і публікувати в інтернеті інформацію про себе та інших військовослужбовців ЗС РФ, включаючи звільнених у запас, про членів їх сімей, діяльності органів військового управління. Також забороняється використовувати на службі гаджети, які дозволяють зберігати і поширювати в інтернеті аудіо-, фото-, відеоматеріали, а також дані геолокаціі