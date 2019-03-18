У Тернопільській області загорівся газопровід

Місцеві жителі повідомили рятувальникам про полум’я, яке виходить з-під землі. Як з’ясувалося, сталася розгерметизація газопроводу.

У селі Бірки Тернопільської області у понеділок ввечері, 18 березня сталася пожежа через аварію газопроводу, повідомляє прес-служба ДСНС в області.

Наголошується, що причиною стала розгерметизація газопроводу на місці, де напередодні горіла суха трава.

«В кінці сьогоднішнього дня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в с. Бирки, на місці виник вчора пожежі сухої трави виявлено полум’я, яке виходить з-під землі», — йдеться в повідомленні.

Прибулі за викликом рятувальники ліквідували пожежу та викликали аварійну бригаду служби газу.

«Зараз з’ясували, що сталася розгерметизація на трубопроводі низького тиску», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загрози вибуху і поширення пожежі більше немає.

На місці події працюють фахівці. Газопостачання населених пунктів не припинено.