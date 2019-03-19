Українські екстремали спустилися під землю і натрапили на «таємну» кімнату

Група дигерів з Мелітополя досліджувала катакомби в селі Скельки Василівського району.

Катакомби закрили в 50-х роках, вхід до них засипали екскаватором. Про це пише «politeka».

Тут, біля Каховського водосховища, знаходяться ракушняковие печери, які залучають екстремалів co всієї країни. Глибина катакомб — більше 200 м.

Виявилося, що потрапити всередину можна через невеликі отвори в землі. Правда, це досить ризиковано, адже в цих місцях існує небезпека обвалення.

Учасники експедиції спустилися під землю c ліхтариками і почали дослідження. Той, хто бував тут раніше показував дорогу але так далеко він ще не заходив. A ось мелитополец Євген Переверзєв фіксував усе, що відбувається на відео, яке виклав в інтернет.

Внизу дослідників чекав сюрприз — кам’яна «кімната відпочинку». Тут стояв висічений з каменю стіл і диванчики, на яких екстремали c задоволенням відпочили. Хто і коли облаштував у штольні це місце, залишилося загадкою.

Дигери неодноразово відвідували катакомби, але весь час змінювали свій маршрут. Лабіринти все одно продовжують приваблювати туристів і любителів підземних печер.

В Антарктиді зроблено неймовірне відкриття. NASA повідомляє про те, що виявлена печера площею триста метрів. В ній повинно було бути більше тринадцяти мільярдів тонн крижаній поверхні. На даний момент печеру будуть вивчати вчені. За підрахунками вчених у ній знаходилося більше тринадцяти мільярдів тонн крижаній поверхні і вона розтанула.

ПриватБанк зловили на новій махінації: масово блокує рахунки

Головне

Відомо, що в 1986 році спелеолог Крістіану Ласку першим здійснив небезпечний спуск і відкрив світові унікальну печеру Мовіле. Виявилося, що в печері практично немає кисню (7-10%), але замість нього там дуже багато міститься сірководню, вуглекислого газу, метану й аміаку.

Нагадаємо, в Іспанії археологи виявили унікальні знахідки, яким понад 20 тис. років. Дослідники натрапили на нові сліди долонь, яким понад 20 тисяч років, в печері Альтаміра, що в Кантабрійськіх горах на півночі країни.

Нагадаємо, що в Таїланді дитяча футбольна команда застрягла в печері.

Раніше Hyser повідомив, що вчені порівняли неандертальців з сучасними людьми.

Також Hyser писав, що палеоантропологи знайшли череп загадкового древнього людини.