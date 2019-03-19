Натуральна косметика може завдати шкоди організму: у чому підступ

Прагнучи придбати натуральну косметику, слід враховувати ризик, якому ви піддаєте себе.

Організм кожного з нас по-різному сприймає конкретні компоненти, що містяться в натуральних косметичних засобах. Про це повідомляє Politeka.

Чутливість таких складових може змінюватися залежно від дієти, впливу інших алергенів, сили імунітету, гормонального стану, способу життя. Поєднання всіх цих факторів іноді дуже важко визначити, чи може натуральна косметика бути потенційно небезпечною для вас.

Безліч натуральних косметичних засобів містять інгредієнти у вигляді відварів трав, коренів і ефірних масел. Концентрація цих складових може бути досить високою. В основному навіть високі концентрації не представляють небезпеки. Але і вплив, що повторюється протягом тривалого часу може активувати реакцію імунної системи на них.

Іноді деякі трави можуть викликати реакцію при взаємодії з іншими травами, наприклад, зі складу чаю або вживання ліків. Найпоширеніші природні алергени — ромашка, лаванда, соя, папайя.

Якщо у вас гіперчутливість або алергія, то слід поставитися уважно і не варто купувати косметичних засобів з компонентами, що викликають алергію. Проте натуральні складові можуть проявити своє несприятливий вплив не тільки у вигляді алергії.

Наприклад, ефірна олія бергамоту використовують у косметичній промисловості для додання продукції цитрусового аромату. Однак воно має виражену фотосенсибілізуючу дію — підвищує світлочутливість. Таким чином і застосування кремів з маслом бергамота може спровокувати опіки, які в кращому разі з часом проявляться у вигляді пігментних плям, а в гіршому – будуть виглядати як опіки.

Ще одна небезпека, яка підстерігає любителів натуральних косметичних засобів – невеликий термін придатності. Так як в цих коштах не використовуються консерванти, вони псуються також, як продукти харчування, хоча й не з такою швидкістю.

Якщо ви пробуєте нову косметику, зробіть шкірний тест на алергію. Для цього слід нанести невелику кількість засобу на ніжну шкіру (краще всього підійде внутрішня частина передпліччя) і залиште його на кілька годин. Якщо в місці нанесення виникає почервоніння або печіння, відразу ж змийте засіб водою з милом. До симптомів алергії також належать закладеність носа і захриплість — внаслідок набряку слизових оболонок горла та носа, свербіж і припухлість повік, почервоніння очей, слізливість.

Інші прояви контактного дерматиту — свербіж, подразнення, лущення можуть проявити себе через кілька застосувань. Зазвичай вони слабко виражені і не вважаються небезпечними для життя. Однак можливі й небезпечні прояви алергії — набряк дихальних шляхів аж до анафілаксії — задухи, яка небезпечна для життя.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чому набрякають очі і як з цим боротися.

Як повідомляв Hyser, вчені розповіли, як косметика шкодить здоров’ю.

Також Hyser писав, що експерти оприлюднили список найбільш популярних б’юті-трендів 2019 року.