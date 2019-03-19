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На кожного по півтори хвилини: жінка народила шістьох дітей і встановила рекорд

19.03.2019

Мешканка Техасу здивувала не тільки лікарів, але і весь світ, народивши за дев’ять хвилин шістьох дітей.

У Техасі (США) лікарі розповіли, що такий випадок випадає один раз на 4,7 мільярда, пише Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці лікарні The woman’s Hospital of Texas в Facebook.

Чиака народила три пари близнюків за дев’ять хвилин. Видання Hindustantimes уточнило, що жінка народила чотирьох хлопчиків і двох дівчаток у проміжку з 4.50 до 4.59 ранку 16 березня.

Вага новонароджених коливається від 800 до 1300 грамів. І мама, і дітки почуваються добре і знаходяться під спостереженням лікарів.

Багатодітна мама вже підібрала кілька імен для своїх дітей. Так, двох дівчаток вона вирішила назвати Зіна і Зуриэль, а от хлопчикам поки вона імен не дала.

Нагадаємо, що в Австралії з’явився чоловік, який обіцяє тисячам жінок «диво зачаття».

Він представляється під псевдонімом Джо Донор і, не соромлячись, називає себе «чудотворцем».

Основною місією свого життя Джо вважає запліднення жінок. У його планах — залишити після себе на Землі як мінімум 2500 дітей.

Джо розповіла, що переїхав до Австралії в січні 2019 року, а до цього жив у США і Південній Америці, де зробив спроби запліднити понад 800 жінок. За його словами, близько сотні з них вже народили від нього малюків.

Що цікаво, незважаючи на прізвисько «Донор», чоловік віддає перевагу дарувати жінкам «природний статевий акт», а не надавати сперму в пробірці. Він називає свій метод «більш ефективним» і запевняє, що такий спосіб воліють та його клієнтки. До речі, грошей за свої послуги Джо не бере. Але просить оплачувати йому транспортні витрати і, при необхідності, готель.

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Також він відмовляється розкривати інформацію про свою особистість, походження та стан здоров’я. «Деякі хочуть, щоб я їм все про себе виклав і здав тест на наркотики. А я їм відповідаю: «Знаєш, ти мені не кнопку від ядерної ракети даєш, ми всього лише дитини робимо», — заявив він в інтерв’ю західним журналістам.

Такий підхід «чудотворця» є вкрай небезпечним. Він перевіряється на венеричні захворювання тільки 1 раз в рік, що при його «професії» — явно недостатньо.

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Австралійські гінекологи вже висловили свою стурбованість і підкреслили, що Джо повинен проходити тестування на ІПСШ «після кожного пацієнта, з яким він спить».

«Крім того, йому слід почекати не менше трьох місяців, перш ніж знову зайнятися незахищеним сексом. Якщо він заразився ВІЛ, на проходження тесту йде не менше 12 тижнів», — пояснила доктор Соня Джессап.

Нагадаємо, жінка з Іраку народила відразу сімох дітей, хоча навіть не планувала.

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