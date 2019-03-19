На кожного по півтори хвилини: жінка народила шістьох дітей і встановила рекорд

Мешканка Техасу здивувала не тільки лікарів, але і весь світ, народивши за дев’ять хвилин шістьох дітей.

У Техасі (США) лікарі розповіли, що такий випадок випадає один раз на 4,7 мільярда, пише Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці лікарні The woman’s Hospital of Texas в Facebook.

Чиака народила три пари близнюків за дев’ять хвилин. Видання Hindustantimes уточнило, що жінка народила чотирьох хлопчиків і двох дівчаток у проміжку з 4.50 до 4.59 ранку 16 березня.

Вага новонароджених коливається від 800 до 1300 грамів. І мама, і дітки почуваються добре і знаходяться під спостереженням лікарів.

Багатодітна мама вже підібрала кілька імен для своїх дітей. Так, двох дівчаток вона вирішила назвати Зіна і Зуриэль, а от хлопчикам поки вона імен не дала.

Нагадаємо, що в Австралії з’явився чоловік, який обіцяє тисячам жінок «диво зачаття».

Він представляється під псевдонімом Джо Донор і, не соромлячись, називає себе «чудотворцем».

Основною місією свого життя Джо вважає запліднення жінок. У його планах — залишити після себе на Землі як мінімум 2500 дітей.

Джо розповіла, що переїхав до Австралії в січні 2019 року, а до цього жив у США і Південній Америці, де зробив спроби запліднити понад 800 жінок. За його словами, близько сотні з них вже народили від нього малюків.

Що цікаво, незважаючи на прізвисько «Донор», чоловік віддає перевагу дарувати жінкам «природний статевий акт», а не надавати сперму в пробірці. Він називає свій метод «більш ефективним» і запевняє, що такий спосіб воліють та його клієнтки. До речі, грошей за свої послуги Джо не бере. Але просить оплачувати йому транспортні витрати і, при необхідності, готель.

Також він відмовляється розкривати інформацію про свою особистість, походження та стан здоров’я. «Деякі хочуть, щоб я їм все про себе виклав і здав тест на наркотики. А я їм відповідаю: «Знаєш, ти мені не кнопку від ядерної ракети даєш, ми всього лише дитини робимо», — заявив він в інтерв’ю західним журналістам.

Такий підхід «чудотворця» є вкрай небезпечним. Він перевіряється на венеричні захворювання тільки 1 раз в рік, що при його «професії» — явно недостатньо.

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Австралійські гінекологи вже висловили свою стурбованість і підкреслили, що Джо повинен проходити тестування на ІПСШ «після кожного пацієнта, з яким він спить».

«Крім того, йому слід почекати не менше трьох місяців, перш ніж знову зайнятися незахищеним сексом. Якщо він заразився ВІЛ, на проходження тесту йде не менше 12 тижнів», — пояснила доктор Соня Джессап.

Нагадаємо, жінка з Іраку народила відразу сімох дітей, хоча навіть не планувала.

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