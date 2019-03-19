Автолюбителі назвали авто, у яких розгін від 0 до 100 км/год менше, ніж 3 секунди

Час розгону є яскравим показником потужності і здібності автомобіля.

У цих машин він досягає 100 км/год всього за кілька секунд. Про це пише «autocentre».

І цей ТОП-10 ми присвятимо серійним авто, які сьогодні володіють неймовірними стартовими можливостями – вміють набирати швидкість з 0 до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди.

На десятому місці стоїть Chevrolet Corvette ZR1 2018. Його ціна стартує від $ 120 000, а час розгону до 100 становить 2,9 секунди. Це самий потужний і швидкий авто в лінійці Chevy за всю історію бренду.

На дев’ятому місці опинився Nissan GTR Nismo. Його показники дорівнюють тим же 2,9 секунд, але ціна машини значно вище і складає від $ 176 000. Цей автомобіль створений для справжніх фанатів швидкості.

Все з тими ж 2,9 секундами 8-е місце посідає Ferrari LaFerrari. Ціна автомобіля захмарна і становить понад 2 млн доларів. Таку машину не зустріти на звичайних дорогах.

На 7-му місці розташувався BMW M5 F90. Розгін від 0 до 100 км/год складає 2,8 секунди ($ 100 000).

На 6-му місці стоїть McLaren P1 з розгоном в 2,8 секунди за $ 1,15 млн.

П’яте місце займає Tesla Model S P100D розгін якої 2,7 секунди, а ціна $ 140 000.

Перед нею на 4-му місці стоїть Porsche 918 Spyder за $ 920 000. Вона розганяется до 100 за 2,6 секунди.

Почесне 3-е місце займає Bugatti Chiron. Цей автомобіль обійдеться в $ 3 млн. Її показники 2,4 секунди розгону до 100.

На другому місці знаходиться Dodge Challenger SRT Demon з розгоном до 100 за 2,3 секунди і ціною в $ 100 000.

Переможцем стала Tesla Roadster. Обіцяно, що авто, як і показаний концепт, буде оснащено трьома електромоторами. максимальна швидкість виявиться більше 400 км/год. Автомобіль оцінюють в $ 200 000, а розгін до 100 займає 1,9 секунди.

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Технології

Для шанувальників автомобілів, секунди, потрібні для розгону машини від 0 до 100 км/год, є важливим параметром продуктивності. Тому-то за поліпшення цих показників і б’ються автовиробники, намагаючись наділити свої автомобілі кращими характеристиками, чим у конкурентів.

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