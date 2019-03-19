Щоденне вживання яєць може нашкодити здоров’ю

Вчені довели шкоду яєць для людини.

Так, надмірне вживання даного продукту шкодить серцево-судинній системі, передає Znaj.ua. До цього висновку прийшли американські вчені на підставі показників здоров’я тридцяти тисяч чоловік.

Причина в тому, що яйця містять багато холестерину. Щоденне вживання трьохсот грам цього компонента збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб на сімнадцять відсотків.

Якщо ви харчуєтеся трьома-чотирма яйцями в тиждень, це підвищує ризик серцево-судинних захворювань на шість відсотків.

Нагадаємо, незважаючи на те, що багато лікарі не радять їсти яйця з-за наявності холестерину, все ж у двох останніх дослідженнях було виявлено, що яйця не підвищують ризик серцево-судинних захворювань і навіть можуть захистити від них.

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Технології

Перше дослідження вивчало вплив вживання яєць на людей, що страждають діабетом з високим ризиком серцевих захворювань та інсульту. В експерименті брали участь 128 осіб. Протягом трьох місяців половина учасників їла по 12 яєць на тиждень, а решта – 1-2 яйця в тиждень. При цьому обидві групи дотримувалися дієти, яка виключала насичені жири, такі як масло, і включала більш здорові мононенасичені і поліненасичені, які містяться в авокадо і оливковій олії.

По закінченні експерименту лікарі не виявили суттєвої різниці в самопочутті, а також підвищення рівня поганого холестерину у людей в обох групах.

В іншому дослідженні були вивчені харчові звички 416 000 осіб (середній вік – 50 років), які не страждали серцево-судинними захворюваннями і діабетом, а також стежили за своїм здоров’ям протягом дев’яти років. Дослідники виявили, що люди, які їли по яйцю щодня, на 18% рідше піддавалися ризику інфаркту, і на 28% у них зменшувався ризик інсульту, порівняно з тими, хто не їв яєць.

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Нагадаємо, що вчені вивели курей, яйця яких лікують рак.