Меган Маркл може повторити долю принцеси Діани: «Ми бачили, чим все закінчилося»

Маган Маркл відчуває страшний стрес із-за негативу.

Шанувальники радять їй терміново тікати з палацу. Про це пише «znaj».

Герцогиня Сассекская Меган Маркл завжди наперед продумує свої жести і емоції. Проте останнім часом вона сама не своя.

Останнім часом Вона почала показувати свої негативні емоції навіть у прямих ефірах. Під час дискусії в рамках Міжнародного жіночого дня в лондонському Королівському коледжі вона видала цілий ряд негативних емоцій, яких вистачило б на всі її попередні інтерв’ю разом узяті.

Причиною тому можуть бути наближаються пологи або страшний стрес із-за негативу, який обрушився на неї. На одному з останніх прийомів Маркл відкрито висловлювала страх, невпевненість у собі і навіть огиду.

З-за звалилося на неї стресу та обов’язків вона деколи відчуває себе зайвою і в ній вже не видно минулого впевненості в собі і своїх словах. Її досі відкрито критикують за відсутність знань про етикет і відсутності знань, а також за спрагу наживи.

«Історія принцеси Діани повторюється. Вона на сьомому місяці вагітності, але її ніяк не залишають у спокої і намагаються показати в поганому світлі так само, як це було з Діаною. Історія повторюється. І ми бачили, чим все закінчилося», — заявив нещодавно Джордж Клуні.

Кращі подруги герцогині Сассекской, Меган Маркл, вирішили порушити мовчання і розповісти правду про її стосунки до королівської сім’ї.

«Мег змушена сидіти і мовчки терпіти всю цю брехню», — заявили друзі Меган Маркл.

Також, подруги герцогині стверджують, що чутки про ворожнечу Меган з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон — неправдиві. Вони вважають Меган чуйною людиною, завжди готовим вислухати інших.

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Вже в кінці березні герцоги Сассекские переїжджають з Кенсінгтонського палацу в заміський Фрогмор-котедж, розташований біля королівського Віндзорського замку. А 15 березня офіційно було оголошено, що Єлизавета II дала молодим подружжям дозвіл заснувати свій власний офіс. Таким чином, шляхи двох принців найближчим часом остаточно розійдуться: як фізично, так і юридично.

Нагадаємо, що Меган Маркл може залишитися одна.

Раніше Hyser повідомив, що Меган Маркл розповіла, чим пожертвувала заради принца Гаррі.

Також Hyser писав, що Меган Маркл кинула її охоронець.