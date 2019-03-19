Meizu 16s і 16s Plus не отримають аудіороз’єм: що ще відомо

Meizu працює над флагманської серією Meizu 16s.

Вона буде включати щонайменше дві моделі. Про це пише «mobiltelefon».

Обидва смартфона, а саме Meizu 16s і Meizu 16s Plus отримають AMOLED-панелі з вбудованим сканером відбитка пальця, чіпсет Snapdragon 855 і корпус з скла і металу з вузькими рамками.

Meizu 16s в корпусі зі скла і металу з вузькими рамками

У Мережі з’явилася інформація про те, що компанія все ж таки зважилася на відмову від аудіороз’єми, який досі входив до складу флагманів Meizu. В якості альтернативи китайці запропонують перехідник з ЦАП, а також свій варіант Bluetooth-гарнітури.

Також джерело говорить про потенційний відмову від лазерної фокусування, яка була поєднана з кільцевої спалахом в Meizu 16th. Обидва ці моменту поки не підтверджені остаточно. Офіційний анонс Meizu 16s відбудеться цієї весни, але точна дата не визначена.

Meizu 16s отримають AMOLED-панелі

Також Meizu кілька днів тому анонсувала модель Note 9 з 48-мегапіксельною камерою і процесором Snapdragon 675. Немає сумнівів, що девайс з’явиться і на території України. Що стосується ціни, девайс буде продаватися від 7000 до 8000 гривень.

У Китаї вартість моделі Meizu в ідентичних конфігураціях пам’яті склала $200 (5300 грн.). На ринку Піднебесної Meizu Note 9 також доступний у версії 6/64 Гб за ціною $240. Втім, девайс можна замовити на китайських сайтах, але варто бути дуже обережним.

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Технології

Представники Xiaomi впевнені, що це занадто дорого для нього. І все ж, така ціна явно сподобається потенційним покупцям. Варто відзначити, що Meizu Note 9 пройшов випробування в AnTuTu. Результат новинки склав майже 181 000 «папуг». глава Meizu Хуан Чжан пообіцяв додати модуль NFC в майбутній лінійці смартфонів компанії.

Нагадаємо, що Meizu Zero може опинитися в числі демо-версій.

Раніше Hyser повідомив, що Meizu презентувала покращений смартфон для меломанів.

Також Hyser писав, що Meizu Note 9 вперше показали живцем на фото.