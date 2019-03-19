У Twitter дівчина питанням про комп’ютерах викликала депресію у тисяч користувачів





Питання було простим: «Як записують пісні на компакт-диски?»



17-річна мешканка Балтімора Алісса Лукас одним своїм наївним постом в Twitter зуміла увігнати в кризу середнього віку мільйони користувачів сервісу мікроблогів. Питання було простим: «Як записують пісні на компакт-диски?». Про це повідомляє The Daily Dot.



Героїня поста в Twitter за всю свою усвідомлену життя жодного разу не бачила CD компакт-диск наживо, оскільки слухала музику на смартфоні через сервіс Apple Music і Spotify. Звичайно, дівчина уявляла, як виглядає оптичний носій, але не розуміла, як ним користуються.





У магазині з продажу побутової електроніки Best Buy Алісса випадково почула розмову про те, як раніше «все записували на диски самі, створюючи неповторні збірки музики на CD». Тому дівчина вирішила запитати у спільноти Twitter, як власне ці компакт-диски записувати.

«Може в мені говорить «покоління Z», але як люди «прожарювали» диски? Типу, як ви брали чисту болванку і поміщали на неї пісні?» – запитала Аліса Лукас.



Незабаром після публікації повідомлення стало вірусним і зібрало тисячі ретвітів і відповідей. Користувачі зазначили, що відчули себе старими, коли побачили повідомлення. При цьому багато коментаторів підкреслили, що їм навіть немає і 30 років. Багато хто в коментарях з жалем почали відзначати, що відчуваю себе старими і від цього їм сумно.



«Це ще один доказ смертності технологій, банальна доля кожного покоління — спостерігати, як їх молодість з часом опиняється на звалищі», – прокоментувала твіт музичний редактор The Guardian Лора Снейпс.



Одні висловлювалися про сильної депресії після її посади, інші просто висміювали. Але лише деякі ж розповіли дівчині про те, як записуються на компакт-диски насправді.



На багато поради Алісса реагувала здивовано і зізналася, що їй просто ніколи не потрібно було це знання — з 5 років у неї був iPod. «Думаю, тепер я можу записати хоч 100 дисків, якщо захочу. Відповіді незнайомих людей мені дуже допомогли», — розповіла дівчина у розмові з виданням Buzzfeed.



Виданню The Daily Dot Алісса Лукас повідомила, що навряд чи буде використовувати отримані знання за призначенням, оскільки їй за смаком Spotify.