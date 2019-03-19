У Казахстані через витік природного газу отруїлися 45 осіб

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У казахському Шимкенті з-за витоку природного газу отримали отруєння 45 людей, у тому числі 41 школяр, повідомив головний державний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшин. Про це пише «Інтерфакс».

«Вчора в Шимкенті в 16:40 в наш територіальний департамент надійшло повідомлення, що в міську лікарню надходять школярі з ознаками отруєння. У перші години надійшло 30 осіб, з них двоє дорослих. Далі ще шестеро і в другій половині ночі ще дев’ять. Разом 45 осіб, з них 41 школяр і четверо дорослих», — повідомив Бекшин журналістам в Астані у вівторок.

За його інформацією, отруєння було викликано витоком природного газу на розподільчій підстанції, яка перебувала на відстані 600 метрів від школи.

«Діти поступили з симптомами запаморочення, нудоти і короткочасної втрати свідомості. Всі вступали в легкого ступеня тяжкості. Після надання первинної медичної допомоги, проведення детоксикаційної терапії, головний біль знімали анальгетиками. Вони виписані додому. На даний момент дітей у лікарнях немає», — запевнив головний санлікар.

За словами Бекшина, газова служба Шимкента усунула витік газу.

«Після проведення контрольних досліджень фахівцями нашого центру експертизи наявність шкідливих речовин на території підстанції і школи виявлено не було», — уклав він.