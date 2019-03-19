Не проскочив: У Києві на Дорогожичах зіткнулось три легковика і автобус, є постраждалі

У Києві поблизу станції метро «Дорогожичі» сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів. На перехресті вулиць Олени Теліги та Щусєва зіткнулися три легковики та автобус.

Водій одного з легковиків на великій швидкості намагався проскочити між машинами, коли ті вже почали їхати на зелений сигнал світлофора. Водій врізався в одну машину, після удару його відкинуло в бік, де вона знову зіткнулася ще з одним автомобілем і маршруткою, в якій їхали люди.

Після такого зіткнення автомобіль зупинився посеред дороги і загорівся, його вдалося вчасно погасити.

За інформацією водія маршрутки, всі пасажири вийшли самостійно, тому важко травмованих серед них немає. Свідки і водії автомобілів почали рятувати водія машини, котра загорілася. Водія вдалося витягти тільки рятувальникам, які вирізали його з машини. Свідки кажуть, що чоловік був живий, але у важкому стані.

На місце події приїхали правоохоронці, вони встановили, що стрілка на спідометрі легковика залишилася на позначці 160 км/год. За їх інформацією, водія легковика і трьох пасажирів маршрутки госпіталізували.



