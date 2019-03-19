У Москві помер легендарний радянський режисер

У вівторок, 19 березня, на 94 році життя помер відомий радянський режисер Марлен Хуцієв.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Як пише джерело, творець «Весни на зарічній вулиці» два дні провів у реанімації однієї з московських лікарень, проте лікарям так і не вдалося його врятувати.

Причини смерті режисера поки не названі. Відомо лише, що два дні тому Хуцієв був госпіталізований після того, як син виявив його будинку в непритомному стані. Повідомлялося, що у режисера відкрилося шлунково-кишкова кровотеча.