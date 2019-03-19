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У Москві помер легендарний радянський режисер

19.03.2019

У вівторок, 19 березня, на 94 році життя помер відомий радянський режисер Марлен Хуцієв.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza. Як пише джерело, творець «Весни на зарічній вулиці» два дні провів у реанімації однієї з московських лікарень, проте лікарям так і не вдалося його врятувати.

Причини смерті режисера поки не названі. Відомо лише, що два дні тому Хуцієв був госпіталізований після того, як син виявив його будинку в непритомному стані. Повідомлялося, що у режисера відкрилося шлунково-кишкова кровотеча.

  • В 1953-1958 роках Марлен Хуцієв працював у стінах Одеської кіностудії, з 1959 року – на кіностудії імені Горького, з 1965-го — на «Мосфільмі». В цей же час ставив спектаклі в театрі і знімався як актор. З 1978 року керував майстерні режисури художнього кіно у Вдіку, а з 1987 по 2009 рік – був завідувачем кафедри режисури художнього фільму.

  • У 1986 році Марлен Хуцієв був удостоєний звання Народного артиста СРСР, у 1993-му став лауреатом Державної премії Російської Федерації. Славу режисерові принесли картини «Два Федора» (1958), «Липневий дощ» (1966), «Був місяць травень» (1970), «Весна на Зарічній вулиці» (1956), «Застава Ілліча» (1964) та інші.

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