Київські комунальники віддали 28 млн гривень за неіснуюче дорожнє огородження

Керівництво столичного КП «Центр організації дорожнього руху» підозрюють у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Повідомляється, що підприємство заплатило понад 28 млн гривень за пластикові огорожі, які не отримувало.

У період з грудня 2018 року в КП «Центр організації дорожнього руху» (директор – Віктор Черній) за попередньою змовою з керівництвом ТОВ «Инкос Лайн» (керівник Кирило Тимощук, засновник – Микола Назаровец) під час проведення процедури закупівлі обладнання вчинили розтрату бюджетних коштів на суму понад 1 млн гривень.

У грудні 2018 року директора КП «Центр організації дорожнього руху» та ТОВ «Инкос Лайн» уклали договір, згідно з яким постачальник повинен був поставити замовнику до кінця 2018 року пластикові панельні огорожі вартістю 9,4 тис. гривень у кількості 2,5 тис. шт. загальною вартістю 28,2 млн гривень. Розрахунки між сторонами повинні були здійснюватися саме за поставлений товар на підставі товаросупровідних документів.

Однак, завідуюча центральним складом КП «Центр організації дорожнього руху повідомила про те, що компанія «Инкос Лайн» поставила пластикові панельні огорожі не в повному обсязі і не в повній комплектації.

Водночас, слідство отримало офіційну інформацію, що посадові особи комунального підприємства, перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Инкос Лайн», підписали видаткову тиражу, на підставі якої на розрахунковий рахунок ТОВ «Инкос Лайн» було перераховано 100% суми, тобто 28,2 млн гривень.

Таким чином, посадові особи КП безпідставно перерахували на розрахунковий рахунок «Инкос Лайн» грошові кошти, які виділялися з бюджету Києва за фактично відсутній товар. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК.