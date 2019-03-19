Під Одесою мама «зварила» малюка в окропі

Під Одесою в Білгород-Дністровському 11-місячної дитини мама викупала в ванні з окропом, забувши розбавити ванночку холодною водою.

«Хлопчика доставили в лікарню з 80-ма відсотками обпаленого тіла. Стан дитини вкрай тяжкий, не постраждали тільки пальчики на ногах і руках і лоб малюка. Стан вкрай важкий. У відділенні порожньо. Останню велику закупівлю медикаментів робили в кінці січня, і вже все звичайно витрачено. Зв’язалася з усіма постачальниками – починаємо збирати від марлі та бинтів до альбуміну та антибіотиків», — розповіла волонтер.

Ножевникова нагадала, що не можна забувати про окропі, коли в будинку маленька дитина.

«По яких каналах потрібно крутити відео, де однорічний малюк звивається від болю? Щоб кожен, хто ставить поруч з дитиною чашку, миску, ванну з окропом пам’ятав і розумів, які це страшні муки. Викладати всі відео не буду, дивитися нестерпно», — написала волонтер.

Ножевникова написала, що стан матері «зараз близьке до інфаркту».

«Розумію, що найскладніше зараз стриматися і не проклинати маму. У родині ще троє дітей, а стан її зараз близька до інфаркту. Наше завдання Зараз зробити все, щоб допомогти лікарям врятувати малюка», — додала волонтер.