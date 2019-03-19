У Києві у дворі житлового будинку горіли два BMW на єврономерах

19 березня в Києві за адресою вулиця Мілютенка, 15 сталася пожежа. Загорівся автомобіль BMW 5. Полум’я пошкодило передню частину машини і перекинулося на варту поруч BMW 3. На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

Займання сталося близько 2:30. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

За даними рятувальників, автомобілі були припарковані у дворі житлового будинку. Серед ночі BMW 5 спалахнула полум’ям. Вогонь пошкодив іншу BMW, що стоїть поруч. Обидва автомобілі мають європейські номери. На момент загоряння в автомобілі нікого не було, тому від пожежі ніхто не постраждав.

Власник BMW 5 впевнений, що причиною пожежі став навмисний підпал. Більш того, за його словами, він здогадується, хто міг це зробити. Точні причини займання встановлюються.

У BMW 5 серйозно постраждала передня частина, а також частково вигорів салон. У сусідній машини сильно погоріла задня частина.

На місці події працював наряд патрульної поліції, два наряди рятувальників, а також чергувала карета швидкої допомоги. Причини та деталі події встановлюються.