У США три людини стали жертвами повеней

У Небрасці масштабна повінь.

Три людини загинули в результаті наслідків найбільшої повені в штаті Небраска, США.

За його даними, чоловік помер, захлинувшись у машині, яку несподівано забрав потік води в глибокий кювет. Інший чоловік загинув при обваленні моста при спробі надати допомогу власникам підтоплених машин. 80-річна жінка була знайдена мертвою в своєму будинку в передмісті Колумбуса (штат Небраска), обставини його смерті не уточнюються.

Всього, за даними видання, врятовано понад сто осіб, ще понад 870 евакуйовані і розміщені в центрах тимчасового проживання.

Причиною одного з найбільших в історії Середнього Заходу США повеней стало накладення минулого тижня таких факторів, як стрімке потепління, танення снігу і потужні опади. Стихійне лихо торкнулося штати Вісконсін, Канзас і Айова, але завдало сильний збиток Небрасці, де режим надзвичайної ситуації введений в 74 містах і 65 округах. 16 річок вийшли з берегів, подтопив дороги, зруйнувавши ділянки автодоріг і мости.