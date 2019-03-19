Більше Javelin: США підтримають Україну зброєю

Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших постачань Україні летального зброї.







Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час онлайн-брифінгу в Брюсселі.



«Україна висловила зацікавленість у придбанні більшої кількості систем (Javelin). Це можливо», — зазначив Вокер, розповідаючи про вже здійснені поставки.



«Ми також повинні розглянути такі речі, як системи протиповітряної і берегової оборони, антиснайперские системи та дещо з того, що США вже поставили», – додав спецпредставник.



За його словами, у випадку з Україною «це обґрунтовано і необхідно мати сучасні можливості для того, щоб захистити себе і запобігти подальшу агресію».



Волкер нагадав, що в часи президентства Барака Обами «існувала заборона» про надання летального зброї Україні.



«В адміністрації Трампа ми прийняли рішення ставитися до України як до будь-якої іншої нормальної (в плані продажу зброї — ред.) країні, яка має нормальні оборонні потреби, і ми вирішили забезпечувати це як у вигляді підтримки, так і продажу зброї Україні» , — підкреслив представник адміністрації США.







Раніше командувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротти заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, необхідного для стримування агресії російського флоту.