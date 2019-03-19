Повінь – зміна системи

Menu
Close

Більше Javelin: США підтримають Україну зброєю

19.03.2019

Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших постачань Україні летального зброї.



Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час онлайн-брифінгу в Брюсселі.

«Україна висловила зацікавленість у придбанні більшої кількості систем (Javelin). Це можливо», — зазначив Вокер, розповідаючи про вже здійснені поставки.

«Ми також повинні розглянути такі речі, як системи протиповітряної і берегової оборони, антиснайперские системи та дещо з того, що США вже поставили», – додав спецпредставник.

За його словами, у випадку з Україною «це обґрунтовано і необхідно мати сучасні можливості для того, щоб захистити себе і запобігти подальшу агресію».

Волкер нагадав, що в часи президентства Барака Обами «існувала заборона» про надання летального зброї Україні.

«В адміністрації Трампа ми прийняли рішення ставитися до України як до будь-якої іншої нормальної (в плані продажу зброї — ред.) країні, яка має нормальні оборонні потреби, і ми вирішили забезпечувати це як у вигляді підтримки, так і продажу зброї Україні» , — підкреслив представник адміністрації США.



Раніше командувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапарротти заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, необхідного для стримування агресії російського флоту.

Читайте також:   Курс гривні до долара на міжбанку в середу продовжив своє падіння
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *