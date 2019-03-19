Людмила Русаліна і «Люцифиэль»: страшна казка української жінки-олігарха

Як шахрай зруйнував життя бізнес-леді

Аристократична і витончена, Людмила Русаліна успішно керує величезною групою компаній «Петрус», яка включає як традиційно жіночі напряму – косметика, кондитерські вироби, так і «суворий чоловічий» алкогольний бізнес, управління нерухомістю і навіть інноваційні проекти в сфері безпілотної авіації та супутникових технологій. Ще більше вражає, що Людмила Русаліна – щаслива мама п’ятьох дітей, яка при феноменальною зайнятість знаходить час для спільних походів в театр або на дитяче свято. І звичайно, вражає, що протягом багатьох десятиліть Людмила Русаліна як меценат підтримує розвиток української культури, науки і займається благодійною діяльністю, в першу чергу – спрямованої на допомогу дітям.

Людмила Русаліна, власника кондитерської корпорації «Петрус»

Дійсно, на перший погляд, життя цієї жінки схожа на казку. Але якщо подивитися глибше, то казку жахів, яка обернулася для її родини і її корпорації справжнім кошмаром.

Публікуємо історію Людмили Русаліної, щоб інші бізнес-леді і їх сім’ї були попереджені про шахраїв, які з легкістю можуть «взяти їх в оборот» і зруйнувати не тільки бізнес, але й життя.

Хто така Людмила Русаліна

Людмила Русаліна позиціонує себе в якості мецената

Людмили Русаліної 51 рік і вона є власницею холдингової компанії «Петрус». В її структуру входять: Золотоніський ЛГЗ «Златогор», Уманський ЛГЗ, ТОВ «Златогор» Лужанський ЛГЗ, Кременчуцький ЛГЗ, Черкаська бісквітна фабрика, Шполянська кондитерська фабрика, Мліївська птахофабрика, Звенигородський КХП, Комбікормовий завод, ТОВ «Атомпромкомплекс», ТОВ «Петрус-Інвестбуд», рекламне агентство «Петрус-Медіа». Також Русаліна є основним власником компанії з управління нерухомістю «Бізнес-Центр Навігатор».

Стартом бізнесу Людмила зобов’язана своєму першому дружину Костянтину Русаліну. Саме з колишнім чоловіком вона в 1992 році виступила співзасновником, а потім і комерційним директором компанії ТОВ «Топ-транс». Компанія Русалиных активно брала кредити у горезвісному банку «Україна», який згодом збанкрутував. І саме Костянтин Русалін очолював державне Агентство з питань банкрутства і був головою ліквідаційної комісії банку «Україна». У 2001 році він до речі був звинувачений у зловживанні службовим становищем і відсторонений від посади.

Вся ця ситуація дозволила Людмилі заробити стартовий капітал, і вже з 2002 року, залишивши цю історію, як і першого чоловіка позаду, вона стає президентом холдингової компанії «Петрус».

2010 рік. Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив Русаліну почесною грамотою за меценатську допомогу

Русаліна позиціонує себе не тільки як успішна бізнес-вумен, але і як меценат і благодійник. В її арсеналі орден Святого Станіслава 3 ступеня, 2 орденами «Суспільне визнання», лауреат Всеукраїнського рейтингу «Золота фортуна», Людина року-2003 і т д. У ЗМІ також можна знайти інформацію, що Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив Русаліну почесною грамотою за меценатську допомогу у будівництві Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. У числі нагороджених також співвласник корпорації «Петрус», Микола Петренко і другий чоловік Людмили — Володимир Гаркушин.

Крім того, з лютого 2015 року Русаліна ще й стає почесним консулом Сьєрра-Леоне р. в Київ.

І на тлі всього цього оглушливого успіху Русаліна до того ж багатодітна і щаслива мати. До недавнього часу, разом з другим чоловіком Володимиром Гаркушиным, вона виховувала двох спільних дітей (11 і 7 років), а також трьох доньок від першого шлюбу.

«Брудний» розлучення Людмили Русаліної

Але в один момент вся ця прекрасна казка руйнується. У 2017 році, після 15 років шлюбу, як грім серед ясного неба Русаліна подає на розлучення з чоловіком. Починається довгий і наповнений «брудною білизною» шлюборозлучний процес ціною в 150 мільйонів доларів і розділ п’ятьох дітей.

Про те, як проходить розлучення Русаліної, можна судити за інформацією адвокатів об’єднання «Могильницький та партнери». Вони прямо не називають ім’я клієнта, однак наші джерела в адвокатських колах підтверджують, що мова йде саме про Володимира Гаркушине.

Адвокати вказують, що причиною розлучення є адюльтер Русаліної після 15 років шлюбу і вона користується своїм «серйозним фінансовим і адміністративним ресурсом», щоб «ускладнювати життя» Гаркушину. Зокрема, Русаліна перешкоджає його спілкування з дітьми і вимагає назад земельну ділянку в Козині, який подарувала чоловікові 7 років тому.

Крім того, за словами адвокатів, Русаліна підробила рішення Приморського суду міста Одеси про те, що нібито її чоловік не розлучився з попередньою дружиною. І, відповідно, їхній шлюб не можна вважати дійсним. На підставі цього рішення Русаліна нещодавно навіть виграла частину суду по майну. Адвокатам вдається цей хід за фактом оскаржити, і навіть сам голова суду цього Приморського суду подає в поліцію заяву про підробку рішення.

До того ж Людмила Русаліна вивезла спільних з Гаркушиным дітей у Францію, змінила їх номери телефонів та отримала в суді обмежувальний припис на 6 місяців для все ще дружина на спілкування з дітьми. Адвокати Гаркушина за сприяння Міністерства юстиції домоглися повернення дітей в Україну. Русаліна найняла для дітей охорону і навіть написала в поліцію заяву про те, що Гаркушин нібито намагався викрасти дитину. Як результат, він через суд домагається права брати участь у вихованні дітей.

Як бачимо, пристрасті у справі розлучення Русаліної-Гаркушина киплять не жартівливі. І вся ця історія могла б так і залишитися лише хай і голосним, але приватним шлюборозлучним процесом, якби не кілька «але».

Як розлучення Русаліної вплинув на роботу АРМА Антона Янчука

Перше «але» – це власне особистість людини, з яким у Людмили Русаліної стався адюльтер, що призвів до такого стрімкого відходу з родини, розлучення і поділ дітей. Коханцем успішної бізнес-леді став не зірка кіно, політик чи успішний бізнесмен, а сумнівний чоловік кавказької національності, який спочатку був представлений їй як підприємець. За документами ця людина носить ім’я Микола Клименко, проте дані, якими володіє наша редакція, дозволяють стверджувати, що вони підроблені.

Микола Клименко — «Люцій», коханець Людмили Русаліної

Саме ця людина буквально за два тижні повністю окрутил одну з найбагатших жінок України «відбив» її з сім’ї. Про те, як у нього це вийшло, читайте нижче.

Володимир Потьомкін, особистий юрист Людмили Русаліної

А поки друга і саме важливе «але». Пояснює, чому ця історія не є виключно приватною справою Русаліної та її сім’ї. Майбутнього коханця власниці корпорації «Петрус» представив молодий і амбітний юрист Володимир Потьомкін. Не працюючи в структурі корпорації, одного разу він потрапив на прийом до Русаліної і запропонував ряд проектів. Їй ідеї сподобалися, і на наступний прийом він вже привів свого нібито «партнера», представивши його як Миколу Клименка. Після початку бурхливого роману Русаліної з цим сумнівним кавказцем, Потьомкін стає не тільки головним юристом у її компаніях, але і займається питаннями її розлучення.

У Володимира, в свою чергу, дуже цікаві родичі. З боку дружини Софіко він тісно пов’язаний грузинської кримінальної діаспорою (про це більш детально розповімо в наступній публікації).

Але набагато більш цікавий той факт, що рідний брат-близнюк Володимира Андрій Потьомкін працює начальником юридичного управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Це відомство, яке очолює близький до «Народного фронту» Антон Янчук, було створено і фінансується за кошти європейських партнерів. Завданням АРМА є управління або продаж активів, які були арештовані в ході антикорупційних розслідувань.

Зовсім недавно, 15 листопада АРМА провела наймасштабніший форум у Києві спільно з Антикорупційної ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та за участі віце-прем’єр міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе, керівника Програм співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Штефана Шльойнинга і Рубена Мадсена, посла Данії в Україні.

Глава АРМА Антон Янчук, віце-прем’єр Іванна Климпуш Цинцадзе і європейські дипломати на форумі в Києві, 15 листопада 2018

І тендерний комітет АРМА, який і визначає, кому з приватних компаній будуть передані в управління заарештовані активи, очолює не хто інший, як Андрій Потьомкін – брат особистого юриста Русаліної.

Андрій Потьомкін, голова тендерного комітету АРМА і брат близнюк особистого юриста Людмили Русаліної

Отже, буквально в лічені тижні брати Потемкины і якийсь Микола Клименко отримали фактично повний контроль над життям і бізнесом Людмили Русаліної. Вона пішла від чоловіка і потім поселила «Миколая» у своєму маєтку в Конча Заспі, представляючи всім своїм новим коханим.

«Люцифиель» і «Мара»: аферист отримав контроль над Людмилою Русаліної

Як це сталося? Щоб за два тижні успішна бізнес-вумен пішла з сім’ї до абсолютно незнайомої кавказцю? Таємницю відкриває листування між Русаліної і «Миколою», яка опинилася в розпорядженні нашої редакції. Вона досить велика і шокуюча. З естетичних міркувань не публікуємо фото інтимного характеру, лише окремі фрагменти. Вважаємо важливим опублікувати ці дані, оскільки з них випливає, що сумнівний аферист і шахрай отримав вплив не тільки на одну з найбільших українських корпорацій, але і на державне агентство АРМА, що управляє портфелем заарештованих активів на суму 2 мільярди гривень.

Якщо коротко: головні герої листування Людмила Русаліна і «Ангел Люцій» (він же «Микола від Потьомкіна»). У листуванні коханець Русаліної також називає себе «Вовк», «Люцифиэль». З листування випливає, що «Люцій» розповідає жінці про якесь психологічне звільнення і вимагає підтримувати постійний «міст» між ними, не забиваючи його «блоками» від спілкування з законним чоловіком і бізнес-партнером Русаліної Миколою Петренком. «Люцій» наполягає, що Русаліну тривалий час тримали в страху, і в «Маре», і їй потрібно від неї звільниться. Русаліну в цьому листуванні він називає «Ангелом» і «духом Лайлах», вимагаючи, щоб вона «не підлаштовувалася під мавпочок».

Русаліна в листуванні сама визнає, що «багато років відчувала себе щасливою», але за місяць раптом ситуація кардинально змінилася. «Ангел Люцій» закидає її повідомленнями. При цьому в листуванні фігурує, що він планує «стирити разом завод» для Русаліної.





Судячи з усього, «Ангел» взяв Русаліну в обіг у травні 2017 року. Спочатку вона ставила під сумнів весь цей бред, але «Люцій» нескінченно атакував її все новими і новими повідомлення і дзвінками, в тому числі і в нічний час, не даючи часу схаменеться. При цьому, судячи з усього, на початку цього листування Людмила ще з теплотою відгукується про дружині Володимира Гаркушине, називаючи його «Володею». На той момент вона ще не прийняла рішення про відхід з сім’ї. «Ангел Люцій» переконує її, що її огорнула «марная хвиля» і страх.

Виходячи з листування, спочатку «Люцій» вийшов на Русаліну з певною діловою пропозицією, яке вони обговорюють в листуванні і називають його проектом «Мамонт». Йдеться в тому числі про зустрічі в Адміністрації президента і поїздках до Москви. До участі в цьому проекті Русаліна намагалася схилити та свого бізнес-партнера Миколи Петренка, неодноразово звинувачуючи його в тому, що він її «прокидає з мамонтом».

У певний момент, судячи з листування, у Людмили Русаліної все ж закрадаються підозри з приводу охайності свого «коханого». Вона пише йому, що «втомилася від відчуття, що йому потрібні гроші і абсолютно не потрібна я». Однак він категорично відкидає, що знову «гіпнотизуючи» її розповідями про вовків і Люцифиэле.

«Люцій» відверто вимагає від Русаліної не наводити довідок про нього, оскільки у нього «багато бажаючих інтимно поспілкуватися» з минулого. Мова мабуть йде про спроби однієї з дочок Русаліної знайти про нього інформацію.

При цьому «Люцій» постійно розповідає Русаліної про якихось «парфуми всесвіту», «абсолютної енергії» і просить її повірити в «ангела Люцифиеля». Ось приклади лише декількох з цих численних повідомлень.

І якщо на початку Русаліна ділиться з «Люцием» своїми почуттями про чоловіка, який мабуть все ще проживає разом з нею, то вже в подальшій переписці «Люцій» агресивно наполягає на тому, щоб Русаліна пішла від чоловіка, відверто провокує негативне ставлення до нього і одночасно розповідає про «божевільної їх любові».

«Люцій» буквально інструктує Русаліну, як їй поводитися при зустрічі з чоловіком.

І навіть особисто пише текст повідомлень, які Русаліна потім відправляє дружину.

При цьому очевидно, що сумніви з приводу особистості «Люція», виникли у бізнес-партнера Русаліної Миколи Петренка. Виходячи з листування, Русаліна поважає «Колю» і прислухається до його думки. Судячи по всьому, щоб реалізувати їх спільний проект «мамонт», їм необхідно було отримати схвалення Петренко.

Ймовірно, мова йде про якусь зустрічі, на якій «Ангел» повинен «ідентифікувати себе» для «заспокоєння Колі». Русаліна прямо вказує, що Петренко «хвилюється».

Людмила Русаліна зі своїм бізнес-партнером, співвласником корпорації «Петрус» Миколою Петренком

На що коханець категорично відповідає, називаючи бізнес партнера Русаліної «тупим поцем» та іншої нецензурною лексикою.

Що цікаво, по всій видимості, Микола Петренко намагався допомогти своєму бізнес-партнеру і примирити її з чоловіком. Він підготував для неї інформаційну довідку, однак вона відкинула, заявивши, що їй ніхто не маніпулює і ні в яку секту вона не вступила. Замість цього знову нагадує про його зобов’язання за проектом «мамонт», яким вона почала активно займатися після появи «Люція» в травні 2017 року.

Коли і це не допомогло, Петренко вдався до допомоги настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який, мабуть, раніше, до появи «Ангела Люція» мав духовний вплив на Людмилу Русаліну. Вона пише про виклик митрополита «роздільною здатністю», на що той вибухає нецензурною лайкою.

Жахлива історія, чи не так? Природно, цікаво, як може виглядати чоловік, який отримав вплив на жінку із станом в 70 мільйонів доларів? Дуже посередньо.

У наступній публікації ми розповімо більш детально про те, як «Ангел Люцій» і Володимир Потьомкін отримали вплив на бізнес Людмили Русаліної і фактично керують її рішеннями і поведінкою на роботі, в тому числі і налаштовуючи на відкритий конфлікт з бізнес-партнером і співвласником корпорації «Петрус» Миколою Петренком. Крім того, яким чином «Люцій» і Потьомкін беруть участь в аферах АРМА Антона Янчука через брата-близнюка Андрія Потьомкіна. До речі, в одному з телефонів у Русаліної «Люцій» раніше записаний як «Микола від Потьомкіна»

Також в їх листуванні міститься багато інформації про третіх осіб. Вони, не соромлячись виразів, обговорювали екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, куму Русаліної і власницю Helen Marlen Group Оксану Кавицкую, екс-заступника мера Києва Ірену Кільчицьку та багатьох інших.

Продовження слідує…