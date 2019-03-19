У Луганську прогримів потужний вибух

КВ Луганську в ніч з 18 на 19 березня прогримів вибух. НП сталася в спальному районі по вулиці Клубній.

Про це повідомляє прес-служба «МНС «ЛНР». Як стало відомо, у будинку вибухнув автомобіль. У ньому була закладена бомба.

В результаті вибуху була пошкоджена легковик, а також поруч стоять будинки. За попередніми даними, жертв немає. Спецслужби оточили місце вибуху.

«В результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою пошкоджено автомобіль Daewoo Sens, а також пошкоджено скління 12 вікон у п’яти квартирах будинків», — повідомили в «ЛНР».

Обставини НП з’ясовуються.