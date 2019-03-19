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Названо найдорожчі для життя міста світу

19.03.2019

Названы самые дорогие для жизни города мираПерше місце розділили три міста.

Вперше відразу три міста – Сінгапур, Париж і Гонконг – розділили перше місце в щорічному рейтингу міст з найдорожчою рівнем життя. Про це йдеться в дослідженні Economist Intelligence Unit.

Всього в рейтингу представлені 133 міста. У першу десятку найдорожчих увійшли Цюріх, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авів і Лос-Анджелес (останні два міста розділили десяте місце).

Найдешевшими містами світу стали Каракас, Дамаск, Ташкент, Алмати, Бангалор, Карачі, Лагос, Буенос-Айрес, Ченнаї і Нью-Делі.

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