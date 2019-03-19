У Запоріжжі Нацгвардія витратила гроші на фіктивний ремонт техніки

Керівництво 19-го окремого батальйону Нацгвардії, дислокованого в Запоріжжі, викрили у фіктивному ремонті військової техніки.

У квітні 2017 року офіцери частини підписали договір з фізичною особою-підприємцем на обслуговування і ремонт трьох автомобілів на суму 91,6 тис. гривень. Мова йшла про ремонт двох «ГАЗ 3302» і Hyndai HD78.

Підрядник одержав гроші на підставі актів виконаних робіт, але при перевірці виявилося, що він техніку не обслуговував.

Правдиві показання дали водії машин, які заявили, що жодного разу не були на СТО. Автомобілі не отримували запасні частини та інше. Крім того, в журналах виїзду автотранспорту відсутня інформація про будь-яких поїздках до майстра.