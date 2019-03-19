Вистрілив і побив: з’ясувалися обставини вбивства українського прикордонника

У військовій прокуратурі Західного регіону України розповіли подробиці вбивства прикордонника у Львівській області.

«Встановлено, що 18 березня 2019 року о 12:48 під час несення служби в прикордонному наряді солдатів строкової служби здійснив одиночний постріл з отриманого ним зброї у 35-річного старшину і наніс удари в різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми солдат помер по дорозі в лікарню. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) здійснюється Територіальним управлінням ДБР р. в Львові, а процесуальне керівництво військовою прокуратурою Львівського гарнізону», — йдеться в повідомленні.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону України повідомили, що затримали солдата в порядку ст. 208 КПК України. Зараз відносно нього ведуться слідчі дії.

18 березня у Львівській області при невідомих обставинах прикордонник отримав смертельне вогнепальне поранення. В ГБР розповіли, що під час несення служби 20-річний солдат строкової служби відділу прикордонної служби «Сянки» зробив постріл з автомата у інспектора прикордонної служби.