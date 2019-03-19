Конвертцентр з оборотом 76 млн грн ліквідовано в Рівненській області

Співробітники податкової міліції ГУ ГФС в Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2017-2018 роках було проконвертовано 76 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України була встановлена група жителів р. Рівне, які надавали підприємствам реального сектору економіки Рівненської, Тернопільської, Одеської, Івано-Франківської та Волинської областей послуги щодо документального підтвердження витрат та податкового кредиту по безтоварних операціях і переведення безготівкових коштів у готівку.

У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували ряд підконтрольних компаній, на рахунки яких замовники незаконних послуг переводили кошти нібито за придбання ТМЦ. В подальшому кошти знімалися готівкою і поверталися «клієнтам» за винятком 10-13%, які служили нагородою за незаконні послуги.

Крім того, фігуранти отримували готівку від компаній, які реалізовували вказані товари кінцевому споживачеві за готівкові кошти, а документально відображали їх продаж підконтрольним компаніям за ціною, яка до шести разів перевищує їх реальну вартість. Таким чином транзитно-конвертаційних компаніям формували податковий кредит, який в подальшому використовувався фігурантами для мінімізації податкових зобов’язань при проведенні операцій з реалізації готової продукції.

Всього протягом 2017 — 2018 рр .. були проконвертованы 76 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях і транспортному засобі фігурантів, були вилучені печатки підконтрольних фіктивних компаній, чорнові записи та оригінали первинних бухгалтерських документів по проведених безтоварних фінансово-господарських операцій, банківські картки, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації.

Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки низки компаній транзитно-конвертаційної групи в банківських установах та заблоковано 600 тис. грн ліміту ПДВ на рахунках підконтрольних компаній СЕА ПДВ.

Триває слідство.