Ольга Сумська поділилася фотографіями з кухні

Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася з фанатами новим фото і вражаючими новинами.

«Друзі, привітайте нас з новою яскравою, розважальної, кулінарній програмі «Зірковий смак» на телеканалі «Київ»! Сімейні рецепти, щира розмова з гумором, піснями, життєвими історіями разом з нашими зірковими гостями в стильною, сучасною студії!».

«Ведучі – щиро ваші Віталій Борисюк та Ольга Сумська. Вже можна подивитися програми з вродливою Наталією Шепельська, Сергій Костецький! Тепер ми працюємо в прекрасній команді і дякуємо за довіру і новий формат керівника телеканалу! Разом ми сила!» – написала Сумська.