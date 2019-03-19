Юрій Романенко: “Перемоги і логіка”

Всі ці п’ять років нам постійно розповідали, які успіхи у нас в побудові громадянського суспільства, європейських інститутів і прочая, прочая, прочая.

І ось через 5 років після таких шалених успіхів, 31 березня, виявляється, що все залежить від того, залишиться Петро Олексійович у владі чи ні. Тому що все завалиться, якщо цей святий чоловік втратить президентський пост. І розтануть, як дим, всі реформи, все громадянське суспільство, європейські інститути і прочая, прочая, прочая.

Однак, якщо така загроза є реально, то виходить, що у нас все залежить від однієї людини, а коли все залежить від однієї людини, то це не демократія, а деспотія або абсолютна монархія. В демократії, де є розвинуті інститути, громадянське суспільство і прочая, прочая, прочая, догляд президента не викликає потрясінь. Це рядова подія, яка багато чого не помічають.

Це логічне протиріччя викликає логічне запитання – якщо все у нас залежить від однієї людини, то що ми будували п’ять років? Виходить тоді, що у нас і суспільство не громадянське, і європейські інститути не і не демократичні, реформ як кіт наплакав. Якщо ми це приймаємо, то тоді втрата президентського крісла дійсно тягне за собою серйозні зміни.

Однак, нам не говорять правду, нам говорять саме протилежне – намагаються надіти на свідомість пересічного віртуальний ковпак перемог, який, не будемо приховувати, приводить в екстаз деяких співгромадян, наприклад, Сашка Палія, поки пересічних жорстко мають у всіх электоралльные і неэлекторальные щілини. І все це під акомпанемент перманентної кризи, що “ось-ось Путін нападе”, “от-от таємний план по звільненню Донбасу і Криму запрацює” (це коли за 5 років на Донбасі навіть рокадную дорогу не побудували).

І Харарі адже абсолютно правий, коли говорив, що «продукуючи потік криз, корумпована олігархія може продовжувати своє правління нескінченно довго». Тільки він це про Росію говорив. А ви про що подумали?