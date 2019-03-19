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Голова Warner Brothers втратив роботу через інтимного скандалу

19.03.2019

Глава Warner Brothers потерял работу из-за интимного скандалаВін обіцяв актрисі роль в обмін на інтим.

Глава кінокомпанії Warner Brothers Кевін Цудзихара залишив посаду після звинувачень у тому, що він обіцяв допомогти з кар’єрою 21-річній актрисі в обмін на секс. Про це повідомив головний керуючий холдингу WarnerMedia Джон Стэнкли.

“В інтересах WarnerMedia, Warner Brothers, всіх наших співробітників і наших партнерів Кевін йде з поста голови і головного управляючого Warner Brothers. Протягом 25 років Кевін вніс великий внесок в успіхи, досягнуті кінокомпанією, і ми йому вдячні”, – сказав він.

Відзначається, що Цудзихара “визнав свої помилки” і висловив жалю. Хто займе його посаду, поки невідомо. Сам Цудзихара висунутий на посаду голови нового підрозділу WarnerMedia по підготовці розважальних програм для молоді.

Главу Warner Brothers звинувачували у зраді дружині з британською актрисою Шарлоттою Кірк, відомої за фільмами 8 подруг Оушена. ЗМІ опублікували листування голови кінокомпанії і актриси, яку вони вели в 2013 році. З повідомлень випливало, що Цудзихара пообіцяв Кірк участь у зйомках в обмін на секс.

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