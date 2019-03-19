Віктор Небоженко: “Давид і Голіаф українських виборів”

Маленький, недосвідчений політик, талановитий артист, популярний комік, кандидат в президенти Володимир Зеленський – «Давид» кинув виклик великим, підступному, жадібному і властолюбивому «Голіафу» – президенту-кандидатові Порошенко.

Порошенко наляканий і розлючений. До нього прилетів «чорний лебідь» в особі усміхненого коміка. Він не знає, як позбутися від Зеленського-«Давида», який відкрито замахнувся на його владу і хоче так грубо обірвати сверхудачный шлях Порошенко в політиці і бізнесі.

Порохоботы судорожно розгортають останнім «диво-зброя» влади на виборах – антисемітську кампанію проти Зеленського-«Давида».

До речі, чим закінчиться цей бій Давида з Голіафом стародавні євреї «передбачили» ще дві тисячі років тому.