«Ні кашу варити, ні на риболовлю бігати»: Порошенко різко відповів на хамство Путіна

Президент України Петро Порошенко відреагував на слова президента Росії Володимира Путіна про неможливість «зварити кашу» з українським керівництвом.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи увечері 18 березня в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

«Щодо того, що хто-то з ким-то каші не зварить — я не збираюся ні кашу варити та їсти, ні на риболовлю бігати, як деякі наші кандидати», — сказав він.

Крім того, глава держави зазначив, що річниця окупації Криму повинна згуртувати українців у справі звільнення захопленого півострова.

Нагадаємо, відвідуючи аннексированный Крим, Путін заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися.

«І зараз вони, на моє найглибше переконання, у сварці не знаходяться. У нас нерозуміння тільки з керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу. Те, що вони творять, іноді просто викликає острах, так і хочеться запитати по-українськи «З глузду з’єднання їхав, чи що?», — сказав глава держави-агресора.

Раніше повідомлялося, що Порошенко очікує прогресу в питанні повернення Криму Україні та впровадженні миротворчої місії ООН на Донбасі після виборів глави держави.